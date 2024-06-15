В Засечном юный велосипедист на скорости въехал в автомобиль

15.06.2024 | 15:32

В субботу, 15 июня, в селе Засечном Пензенского района случилось ДТП с участием ребенка.

На видеозаписи, размещенной в Сети, видно, как 2 мальчика едут на велосипедах: один - по тротуару, другой выкатывается на проезжую часть мимо припаркованного автомобиля. Из-за помехи он не видит, что справа приближается черная легковушка.

Мальчик на скорости врезается в левую сторону и лобовое стекло транспортного средства. Его отбрасывает назад. На заключительных кадрах ребенок лежит на асфальте, а из машины выходит девушка-водитель.

Свидетель сообщил, что юный велосипедист жив и автовладелица сразу вызвала скорую и ДПС.

«Мальчика посадили на лавку, был в сознании, потом скорая забрала его», - уточнил он.

«Ни один не притормозил, не посмотрел, не едет ли кто», - констатировал один из комментаторов.

«Родители, учите детей на улице находиться. Либо гуляйте вместе с ними. Ребенку - здоровья», - пожелал другой.

Еще одно ДТП с участием ребенка случилось накануне, 14 июня, в Пензе. О нем рассказали в Госавтоинспекции.

По предварительным данным, в 21:30 у дома № 49 на Окружной 22-летний водитель Honda Civic наехал на 12-летнего мальчика. Школьник был госпитализирован с травмами. Полиция устанавливает причины и обстоятельства произошедшего.

Также в ночь на 15 июня в Иссинском районе погиб 15-летний подросток, управлявший «Ладой-Грантой». 17-летний пассажир попал в больницу с травмами.