Сетевое издание|18+|Воскресенье|16 июн 2024|16:26
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+29oC
+30oC
Погода | Сегодня | Ясно |
+29oC
+30oC
Завтра | Облачно |
 

Общество

Недостатки в работе кондиционеров в троллейбусах назвали единичными

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


В Пензе принимают все необходимые меры, чтобы оперативно устранить поломки кондиционеров в новых троллейбусах.

Об этом в воскресенье, 16 июня, сообщили в министерстве цифрового развития, транспорта и связи региона. В ведомстве отметили, что в процессе эксплуатации кондиционеров «выявляются единичные недостатки, требующие проведения ремонтных работ».

Кондиционеры соответствуют техническим требованиям, которые указаны в техзадании и контракте, заключенном с АО «Уфимский трамвайно-троллейбусный завод». При обнаружении поломки изготовителю направляют рекламационные акты. Дефекты должны устранить в рамках гарантии.

Ранее в ГКУ «Организатор перевозок Пензенской области» сообщили, что в настоящее время идет наладка работы кондиционеров в троллейбусах. Руководителю перевозчика поручено провести с водителями и кондукторами дополнительный инструктаж о включении кондиционеров по просьбе пассажиров.

Тем временем пензенцы продолжают жаловаться на духоту в салонах. Пассажирам становится плохо, не помогают даже открытые форточки. Так, в начале июня из-за жары подросток потерял сознание в троллейбусе № 105.

Летом 2023-го пензенцы также возмущались неработающими кондиционерами в новых рогатых машинах. Оказалось, что в некоторых троллейбусах система кондиционирования неисправна, ремонт должен был сделать завод-изготовитель в рамках гарантии.

▶▶ Обсудить новость можно- здесь ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0
 




 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2024

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте