Недостатки в работе кондиционеров в троллейбусах назвали единичными

16.06.2024 | 15:27

В Пензе принимают все необходимые меры, чтобы оперативно устранить поломки кондиционеров в новых троллейбусах.

Об этом в воскресенье, 16 июня, сообщили в министерстве цифрового развития, транспорта и связи региона. В ведомстве отметили, что в процессе эксплуатации кондиционеров «выявляются единичные недостатки, требующие проведения ремонтных работ».

Кондиционеры соответствуют техническим требованиям, которые указаны в техзадании и контракте, заключенном с АО «Уфимский трамвайно-троллейбусный завод». При обнаружении поломки изготовителю направляют рекламационные акты. Дефекты должны устранить в рамках гарантии.

Ранее в ГКУ «Организатор перевозок Пензенской области» сообщили, что в настоящее время идет наладка работы кондиционеров в троллейбусах. Руководителю перевозчика поручено провести с водителями и кондукторами дополнительный инструктаж о включении кондиционеров по просьбе пассажиров.

Тем временем пензенцы продолжают жаловаться на духоту в салонах. Пассажирам становится плохо, не помогают даже открытые форточки. Так, в начале июня из-за жары подросток потерял сознание в троллейбусе № 105.

Летом 2023-го пензенцы также возмущались неработающими кондиционерами в новых рогатых машинах. Оказалось, что в некоторых троллейбусах система кондиционирования неисправна, ремонт должен был сделать завод-изготовитель в рамках гарантии.