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Общество

За отопительный сезон в Пензе 372 раза отключали теплоснабжение

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В пятницу, 14 июня, на заседании комиссии Пензенской городской думы подвели итоги отопительного сезона, который продлился 184 дня - с 9 октября 2023 года по 10 апреля 2024-го.

В своем докладе и. о. начальника управления ЖКХ Михаил Парастаев указал, что за этот период было зарегистрировано 372 отключения подачи тепла и 767 - горячей воды.

Кроме того, в Пензе случились 3 крупные аварии. Так, 25 декабря на улице Саранской без тепла остались 244 многоквартирных дома, 9 детских садов, 6 школ, 3 учреждения здравоохранения.

9 января из-за ЧП на Коммунистической стали холодными батареи в 341 доме, 16 детсадах, 9 школах, 2 учреждениях дополнительного образования и 1 - здравоохранения.

16 января отключили отопление и горячее водоснабжение от котельной «Арбеково» в связи с нарушением гидравлического режима. Без ресурса остались 518 домов и 75 социальных объектов.

Также в документе, представленном депутатам, говорится, что все проводимые во время отопительного сезона работы были связаны с износом сетей - это основная проблема городского теплоснабжения. Нормативный срок службы трубопроводов - 25 лет. В Пензе эксплуатируются сети, 74% которых проложены 25-40 лет назад и 7% - еще раньше того.

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