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Ликбез

Можно ли оплатить детсад средствами маткапитала?

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Вопрос от интернет-пользователя

Могу ли я отправить ребенка в садик, а платить за него из материнского капитала?

Ответ специалиста

Да, оплачивать детсад средствами маткапитала можно, причем не важно, какой ребенок туда идет - тот, как которого был выдан сертификат, или его брат/сестра, рассказали эксперты портала «Объясняем.рф».

«Если в детсаду есть дополнительные кружки и секции, например художественные или спортивные, их тоже можно оплатить маткапиталом», - отметили специалисты.

Чтобы это сделать, нужно, чтобы учреждение имело лицензию. Проверить ее наличие можно на сайте Рособрнадзора. При заключении договора необходимо указать, что именно оплачивается из средств материнского капитала.

Далее следует подать заявление в отделении Соцфонда или в МФЦ. Также это можно сделать через портал госуслуг.

«Найдите раздел «Распоряжение материнским капиталом»; перейдите во вкладку «Образование ребенка»; выберите категорию образовательной организации «Детский сад». Укажите, какая услуга вам нужна: если посещение детсада, то «Присмотр и уход», если кружок или секция - «Образовательные услуги». Заполните заявление и нажмите «Отправить», - объяснили эксперты.

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