В Пензе на измененных маршрутах введут долгожданный способ оплаты

16.06.2024 | 10:56

В Пензе на маршрутах, которые планируют изменить в этом году, должен быть предусмотрен безналичный способ оплаты проезда и провоза багажа.

Об этом говорится в документах, приложенных к информации об объявленных электронных аукционах для определения поставщиков, которые будут выполнять перевозки по этим маршрутам.

Один из пунктов определяет следующие требования к салонам: «наличие исправного оборудования для принятия платы за проезд пассажиров и провоз багажа по безналичному расчету (банковскими и платежными картами)».

Также поставщики разместят в транспорте системы мониторинга пассажиропотока, если соответствующее оборудование им предоставляет заказчик.

Ранее стало известно, что в Пензе планируют изменить маршруты № 54, 2а, 80, 6, 10, 75, а также ввести подвозящий маршрут № 26.

Предполагается, что при реализации транспортной реформы в общественном транспорте внедрят безналичный способ оплаты на всех маршрутах. Об этом новшестве горожане давно просили власти. Также жители областного центра желали восстановления проездных билетов.