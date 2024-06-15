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Общество

Пензенцам обещают жару до +33, дождь и грозу

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В воскресенье, 16 июня, в Пензенской области будет настоящая летняя погода - жара в сочетании с грозой. Из-за этого в регионе прогнозируется желтый уровень погодной опасности, что означает потенциальную угрозу.

По данным Приволжского УГМС, в течение суток ожидается переменная облачность.

Ночью термометр покажет +14...+19 градусов, днем температура повысится до +28...+33.

Ветер будет дуть с северо-востока со скоростью 9-14 м/с. По народным приметам, такое направление в день Лукьяна Ветряка (так называли его в старину) сулит беспрерывные дожди, но, по всей видимости, это правило не сработает.

Дождь ожидается лишь местами и кратковременный. Также высока вероятность грозы.

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