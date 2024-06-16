Жители Пензы смогут выражать свои настроения в двух местах

16.06.2024 | 14:40

В Пензенской области готовятся определить места в населенных пунктах, где жители смогут организовать пикеты, митинги, собрания или же выразить свои настроения.

Соответствующий документ в настоящий момент проходит антикоррупционную экспертизу. В нем утверждается перечень «единых специально отведенных или приспособленных для коллективного обсуждения общественно значимых вопросов и выражения общественных настроений, а также для массового присутствия граждан для публичного выражения общественного мнения по поводу актуальных проблем преимущественно общественно-политического характера мест».

Так, в Пензе собраться разрешат на двух площадках: перед центральным входом в Комсомольский парк (Гагарина, 6), а также в сквере между строениями № 2 и 4 на улице Октябрьской.

В Кузнецке будет одно место, специально отведенное для выражения общественных настроений, - площадка перед «Нескучным садом» на пересечении улиц Калинина и Комсомольской. В Заречном - площадь перед Центром здоровья и досуга на проспекте Мира, 7а.

Для районов определят только одно место, где разрешат провести различные митинги или собрания. Так, для Пензенского района - это село Кондоль, площадка перед центральным входом в строение по улице Совхозной, 8, для Каменского - Каменка, у мемориала на площади Победы, и так далее.