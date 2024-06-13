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Учеба

Для выпускников стартовали резервные сроки сдачи ЕГЭ

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С четверга, 13 июня, в Пензенской области, как и в России в целом, стартовали резервные сроки основного периода сдачи ЕГЭ по всем предметам. Он продлится до 21-го числа.

В эти дни пройти испытания могут выпускники прошлых лет или текущего года. Речь идет о тех, кто по уважительной причине не смог сдать ЕГЭ в основной день или получил неудовлетворительный результат по русскому языку либо математике.

13 июня пройдут экзамены по географии, литературе, обществознанию и физике, 17-го - по русскому языку, 18-го - по истории, химии и устной части ЕГЭ по иностранным языкам, 19-го - по биологии, информатике и письменной части ЕГЭ по иностранным языкам, 20-го - по базовой и профильной математике.

21 июня - резервный день для сдачи экзаменов по всем учебным предметам.

«Вместе с тем в основной период выпускники текущего года смогут пересдать один из учебных предметов. В расписании предусмотрены два отдельных дня для проведения всех пересдач - 4 и 5 июля», - напомнили в Министерстве образования Пензенской области.

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