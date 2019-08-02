02.08.2019 | 12:00

В мэрии Пензы сообщили о продлении действия временной схемы движения общественного транспорта в Заводском районе.

Это связано с коммунальной аварией на участке тепломагистрали на улице Крупской и ремонтными работами по ее устранению.

Изменения, как и прежде, касаются троллейбусов № 8 и 9, а также микроавтобусов № 40. «Девятка», следуя из Арбекова, от остановки «Автодорожный колледж» поедет по проспекту Победы и далее по маршруту.

«Восьмерка» с улицы Карпинского отправится по улицам Ленина, Гагарина, Леонова, Циолковского, Беляева и затем по маршруту.

Микроавтобусы № 40 с улицы Крупской будут направляться по Циолковского, Леонова, проезду Байдукова и далее по маршруту.

Если изначально ожидалось, что ремонт окончится 2 августа и в 20:00 транспорт пустят по исходным маршрутам, то теперь сроки сдвинулись.

«Работы планируется завершить до 20:00 9 августа», - уточнили в пресс-службе администрации Пензы.