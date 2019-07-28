28.07.2019 | 13:31

В Пензе на время изменится схема движения троллейбусов № 8 и 9, а также микроавтобусов № 40. Это связано с аварийным ремонтом тепломагистрали на улице Крупской.

«Девятка», следуя из Арбекова, от остановки «Автодорожный колледж» поедет по проспекту Победы и далее по маршруту.

«Восьмерка» с улицы Карпинского отправится по улицам Ленина, Гагарина, Леонова, Циолковского, Беляева и затем по маршруту.

Микроавтобусы № 40 с улицы Крупской будут направляться по Циолковского, Леонова, проезду Байдукова и далее по маршруту.

«Ожидается, что временные схемы движения будут действовать до 20:00 2 августа (до окончания работ)», - предупредили в пресс-службе администрации Пензы.