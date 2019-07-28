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Общество | В Пензе из-за коммунальной аварии изменится схема движения транспорта

28.07.2019|13:31
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В Пензе на время изменится схема движения троллейбусов № 8 и 9, а также микроавтобусов № 40. Это связано с аварийным ремонтом тепломагистрали на улице Крупской.

«Девятка», следуя из Арбекова, от остановки «Автодорожный колледж» поедет по проспекту Победы и далее по маршруту.

«Восьмерка» с улицы Карпинского отправится по улицам Ленина, Гагарина, Леонова, Циолковского, Беляева и затем по маршруту.

Микроавтобусы № 40 с улицы Крупской будут направляться по Циолковского, Леонова, проезду Байдукова и далее по маршруту.

«Ожидается, что временные схемы движения будут действовать до 20:00 2 августа (до окончания работ)», - предупредили в пресс-службе администрации Пензы.

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Гость|28.07.2019 13:41|

Очередной прорыв?

Гость|28.07.2019 13:47|

Гость писал(a):

Очередной прорыв?
По-путински.

Имя: Гость
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