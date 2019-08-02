02.08.2019 | 12:29

В пятницу, 2 августа, губернатор Иван Белозерцев рассказал своим подписчикам в Instagram о нижнеломовской школе № 1 имени Героя Советского Союза Сергея Тархова, где полным ходом идет ремонт.

В образовательном учреждении, основное здание которого было построено в 1937 году, восстанавливают фасад, кровлю, потолки.

«Ребятишки отдыхают, мы работаем», - так глава региона подписал коллаж из фотографий школы до и после ремонта фасада.

«Сейчас в ней учатся более 800 школьников. И учатся, кстати, хорошо! А еще ребята - участники, призеры и победители районных и областных соревнований по легкой атлетике, волейболу, легкоатлетической эстафеты, районной спартакиады допризывной молодежи и многих других.

Школа - активная участница Всероссийских проектов «Мини-футбол в школу», «Школьная футбольная лига», «КЭС-БАСКЕТ», Всероссийского ФСК «Готов к труду и обороне». В прошлом году здесь создали свою футбольную команду. А еще в этой школе прекрасные педагоги, без которых не было бы успехов учеников. А для меня лично учитель - особый человек...» - написал Иван Белозерцев.

Он уточнил, что в 2019 году по областной программе капитальный ремонт ведется в 36 школах, 12 спортивных залах в селах и 17 детских садах. Только из регионального бюджета на эти цели выделено более 221 миллиона рублей.