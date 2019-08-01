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Общество | В квартирах жителей Зеленодольской, 71, появится газ

01.08.2019|17:16
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Газовые плиты в новостройке на Зеленодольской пока никакой пользы не приносят, разве что для красоты стоят. Голубое топливо не поступает в дом № 71, сданный в конце прошлого года. Жильцы стали заселяться в основном весной. Лето идет к финалу, а ресурса все нет.

«XXI век, страна у нас богата газом, а мы вот готовим на плитке», - пожаловался местный житель Алексей Пичужкин.

Выручают также электрический чайник и микроволновка. Приспособиться можно ко всему, но хотелось бы обустроиться полноценно, отмечают новоселы.

«Здесь застройщик сдает квартиры без газа, и жильцы должны сами оформлять документы в горгазе, и тогда горгаз подключает. Время идет, большинство жильцов оформили документы, но обещают, а газ не дают», - рассказал мужчина.

Здание уже опутано сетями. Директор управляющей компании показал задвижку. Казалось бы, одно движение руки, и голубое топливо поступит в новостройку. Но не все так просто.

«Больше 80% мы набрали, и сейчас идет работа по подключению дома. 13-го числа будет врезка, а 14-го - пуск. Отключаются два соседних дома, но это ненадолго, их потом включат», - пояснил директор управляющей компании «Зеленодольская» Александр Куликов.

Ресурсоснабжающая компания подтверждает информацию. Пакет документов принят, абонентов предупреждают о грядущем пуске голубого топлива, поскольку на время работ будут отключать жилые многоэтажки по соседству. 14 августа на Зеленодольской, 71, новоселы уже смогут начать готовить обеды на газовых плитах.

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Гость|01.08.2019 19:03|

penzainform.ru писал(a):

одно движение руки, и голубое топливо поступит в новостройку
Фокусник

Гость|01.08.2019 19:09|

Нашли чем гордится ... 21 век ... быдлу впаривают их же газ, по конституции, за безумные деньги и этим хвалятся.

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