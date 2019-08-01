01.08.2019 | 17:16

Газовые плиты в новостройке на Зеленодольской пока никакой пользы не приносят, разве что для красоты стоят. Голубое топливо не поступает в дом № 71, сданный в конце прошлого года. Жильцы стали заселяться в основном весной. Лето идет к финалу, а ресурса все нет.

«XXI век, страна у нас богата газом, а мы вот готовим на плитке», - пожаловался местный житель Алексей Пичужкин.

Выручают также электрический чайник и микроволновка. Приспособиться можно ко всему, но хотелось бы обустроиться полноценно, отмечают новоселы.

«Здесь застройщик сдает квартиры без газа, и жильцы должны сами оформлять документы в горгазе, и тогда горгаз подключает. Время идет, большинство жильцов оформили документы, но обещают, а газ не дают», - рассказал мужчина.

Здание уже опутано сетями. Директор управляющей компании показал задвижку. Казалось бы, одно движение руки, и голубое топливо поступит в новостройку. Но не все так просто.

«Больше 80% мы набрали, и сейчас идет работа по подключению дома. 13-го числа будет врезка, а 14-го - пуск. Отключаются два соседних дома, но это ненадолго, их потом включат», - пояснил директор управляющей компании «Зеленодольская» Александр Куликов.

Ресурсоснабжающая компания подтверждает информацию. Пакет документов принят, абонентов предупреждают о грядущем пуске голубого топлива, поскольку на время работ будут отключать жилые многоэтажки по соседству. 14 августа на Зеленодольской, 71, новоселы уже смогут начать готовить обеды на газовых плитах.