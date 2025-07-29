В августе в нескольких районах Пензенской области отключат газ

29.07.2025 | 21:31

В августе жители 4 районов Пензенской области из-за ремонтных работ на время останутся без газа.

5-го числа с 9:00 до 21:00 ресурса не будет в Кузнецком (деревня Боровая, поселок Верхозим, село Верхозим) и Неверкинском (села Демино, Кунчерово, Октябрьское) районах.

12 августа с 6:00 до 17:00 газ отключат в Пензенском и Колышлейском районах.

В первом ресурс будет отсутствовать в селах Ермолаевка, Покрово-Березовка и на станции Саловка.

Во втором отключение затронет такие населенные пункты, как Колышлей, Давыдовка, Зеленовка, Кайсаровка, Карауловка, Катковка, Красная Горка, Луговое, Манцеровка, Надеждино, Названовка, Немчиновка, Новая Названовка, Пограничное, Приволье, Раевка (Крутцовский сельсовет), Родниковский, Сумы, Сущевка, Трескино, Хутор-3 и Ягодный.

«Повторные пуски газа населению будут осуществлены после подачи газа в сети газораспределения», - сообщили в ресурсоснабжающей организации.