01.08.2019 | 09:13

В селах Тимирязевка и Алексеевка Башмаковского района Пензенской области в рамках нацпроекта «Здравоохранение» началось строительство модульных фельдшерско-акушерских пунктов.

Их сдадут уже в конце августа, сейчас идет монтаж свайно-винтового фундамента.

«Сформировать сеть медицинских организаций первичного звена и обеспечить оптимальную доступность медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, для населения – главная задача регионального проекта «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи», - пояснили ИА «ПензаИнформ» в пресс-службе регионального министерства здравоохранения.

С 2015 года в районах области построили 9 ФАПов и здравпунктов и 4 врачебные амбулатории. Теперь работа по формированию сети медицинских объектов на селе продолжается.

На 2019-й запланировано создание и замена 12 фельдшерско-акушерских пунктов и здравпунктов, из которых 4 переедут из аварийных зданий во вновь отстроенные.