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В стране и мире

ЕР внесет изменения в народную программу партии в соответствии с новыми нацпроектами

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«Единая Россия» организует постоянный мониторинг за исполнением новых национальных проектов на основе обратной связи от жителей. Поручение использовать данный механизм для оценки эффективности работы правительства в этом направлении дал президент, сообщает ER.ru.

Партия принимала активное участие в разработке новых нацпроектов, в каждый из них представила свои предложения.

«Народная программа «Единой России» синхронизирована с пока еще действующими национальными проектами. С нового года запускаются новые. В тесном взаимодействии с правительством, федеральными и региональными органами исполнительной власти мы будем работать над выполнением целей и задач, которые в них отражены. Положения 19 новых национальных проектов будут зафиксированы в народной программе партии. Их мы примем 14 декабря на очередном съезде», - отметил врио секретаря генсовета Владимир Якушев.

Он подчеркнул, что сейчас контроль за строительством и ремонтом объектов нацпроектов и народной программы проходит при непосредственном участии жителей регионов. Такой формат взаимодействия будет использоваться и впредь для оперативного сбора обратной связи.

«Считаем этот механизм наиболее эффективным. Используем его при реализации программ строительства и капитального ремонта школ, общежитий вузов и колледжей, детских садов. В каждом регионе действует наш штаб, в который входят представители общественности, родители, учителя, депутаты. Они контролируют ход работ и сообщают о возможных проблемах на объектах. Это позволяет своевременно устранять недоработки, эффективнее расходовать средства и включать в программу больше объектов», - подчеркнул Владимир Якушев.

Так, с 2019 года построено почти 1 400 школ, где учатся 850 000 детей, создано 246 000 новых мест в яслях и введено в строй почти 1 700 детских садов. С 2018 года по всей стране благоустроено 95 000 общественных пространств и дворов.

Помимо этого, за последние 4 года построено и реконструировано более 1 000 поликлиник, поставлено 174 000 единиц современного оборудования. А по народной программе «Единой России» построены и отремонтированы 10 000 ФАПов и врачебных амбулаторий, что повысило доступность медицинской помощи.

«Неизменной целью народной программы остается повышение качества жизни граждан, их благополучие. На это же нацелены нацпроекты. Поэтому при реализации народной программы и нацпроектов партия сможет обеспечить нужные решения законодательно, работая без проволочек и на результат, как и поручил Президент», - подытожил Владимир Якушев.

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Источник — фото пресс-службы ЕР
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