01.08.2019 | 17:02

Пензенские специалисты во главе с министром здравоохранения Александром Никишиным отправились в Балашиху для ознакомления с работой онкорадиологического центра ПЭТ-Технолоджи.

Это лечебное учреждение является ведущим в оказании радиотерапевтической и радиохирургической помощи онкобольным. Там проводят высокоточную диагностику опухолей и предопухолевых заболеваний при помощи новейшей аппаратуры.

«Наша задача - изучить работу данного центра, чтобы оценить возможность внедрения данных технологий в Пензенской области с учетом планируемого строительства новых корпусов на территории областного онкологического диспансера», - отметил Александр Никишин.

Специалистов очень интересует ПЭТ КТ (позитрон-эмиссионная томография – Прим. ред.). Метод позволяет диагностировать 65% разновидностей рака, обнаружить опухоль размером меньше сантиметра, а также соединяет возможности компьютерных технологий и радиологии. В развитых странах ПЭТ КТ - стандартное обследование, предваряющее лечение большинства онкозаболеваний.

Как сообщили ИА «ПензаИнформ» в пресс-службе регионального минздрава, сегодня в области действует 31 онкологический кабинет, 7 онкоотделений. Кроме того, помощь оказывается в областном онкологическом диспансере.