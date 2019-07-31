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Общество | В Пензе для госпиталя ветеранов войн закупили оборудование на 5 млн рублей

31.07.2019|10:20
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Пензенский областной госпиталь ветеранов войн получил медицинское оборудование на сумму более 5 миллионов рублей.

В физиотерапевтическом кабинете появились приборы для лечения заболеваний сердца и сосудов, органов дыхания и пищеварения, опорно-двигательного аппарата. Также они оказывают противовоспалительный, обезболивающий эффект.

Для клинико-диагностической лаборатории приобрели гематологический анализатор и анализатор мочи. Теперь специалисты смогут быстрее и качественнее ставить диагнозы.

В трансфузиологическом кабинете появился аппарат для быстрого размораживания, подогрева и хранения в теплом виде плазмы, крови и инфузионных растворов. В отделении функциональной диагностики – три электрокардиографа, необходимые пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Палату интенсивной терапии оснастили временным электрокардиостимулятором, неврологическое отделение – электронейромиографом и эхоэнцефалоскопом.

В отделения паллиативной медицинской помощи приобрели ширмы, необходимые для соблюдения этических норм при уходе за тяжелобольными.

«Основной контингент пациентов – это больные с тяжелыми, чаще всего неизлечимыми, хроническими прогрессирующими заболеваниями, которые требуют комплексного ухода. Новое оборудование позволит сделать жизнь пациентов более комфортной, а родственникам поможет облегчить уход», - сообщили ИА «ПензаИнформ» в пресс-службе регионального минздрава.

Аппараты для госпиталя были приобретены за счет средств благотворительного фонда «Память поколений».

Источник — фото health.pnzreg.ru
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Гость|31.07.2019 11:04|

Почему за счет благотворительного фонда? Где государственное финансирование? Где томографы и прочее современное диагностическое оборудование? Где деньги ФОМС?

Имя: Гость
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