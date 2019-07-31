31.07.2019 | 16:28

1 или 2 сентября пройдет День знаний в области? Мнения родителей на этот счет разделились. Одни считают, что лучше в воскресенье провести линейки и с работы не придется отпрашиваться, другие полагают, что, если дети пойдут второго числа, ничего страшного не случится. Решение о проведении торжеств, посвященных началу нового учебного года, принимают на региональном уровне.

«Будет издан документ о проведении праздника первого звонка, Дня знаний, 1 сентября», - сообщил министр образования Пензенской области Александр Воронков.

За этот день, как уточнили в областном министерстве образования, педагоги получат выходной. В 2019-2020 учебном году на уроки в пензенские школы будет ходить 127 336 ребят, из них более 13 000 - это первоклассники. Идет приемка образовательных учреждений. До 15 августа комиссии должны вынести вердикт по всем школам.

«Конечно, будут замечания. Комиссия предъявляет жесткие требования к подготовке образовательной организации, и будет дано время на устранение данных замечаний», - добавил Александр Воронков.

Что же касается учебников, то на сегодняшний день на базе учколлекторов уже более 250 000 экземпляров заказанной литературы, и школы постепенно принимают книги в библиотеки.