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Общество | Педагоги Пензенской области получат выходной за 1 сентября

31.07.2019|16:28
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1 или 2 сентября пройдет День знаний в области? Мнения родителей на этот счет разделились. Одни считают, что лучше в воскресенье провести линейки и с работы не придется отпрашиваться, другие полагают, что, если дети пойдут второго числа, ничего страшного не случится. Решение о проведении торжеств, посвященных началу нового учебного года, принимают на региональном уровне.

«Будет издан документ о проведении праздника первого звонка, Дня знаний, 1 сентября», - сообщил министр образования Пензенской области Александр Воронков.

За этот день, как уточнили в областном министерстве образования, педагоги получат выходной. В 2019-2020 учебном году на уроки в пензенские школы будет ходить 127 336 ребят, из них более 13 000 - это первоклассники. Идет приемка образовательных учреждений. До 15 августа комиссии должны вынести вердикт по всем школам.

«Конечно, будут замечания. Комиссия предъявляет жесткие требования к подготовке образовательной организации, и будет дано время на устранение данных замечаний», - добавил Александр Воронков.

Что же касается учебников, то на сегодняшний день на базе учколлекторов уже более 250 000 экземпляров заказанной литературы, и школы постепенно принимают книги в библиотеки.

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Гость|31.07.2019 18:42|

Отмазывается как может.

Гость|31.07.2019 19:40|

1 сентября- воскресенье. Никто не может меня обязать выйти на работу - ни министр, ни сам президент! С какого перепугу я должна отпахать воскресенье до 20.00, а потом еще 6-дневную рабочую неделю??? А 8 сентбря еще и впрягут на выборы! То есть, учителя должны работать с 1го по 14 сентября без выходных??? Пусть малоуважаемый министр сам проводит все линейки за мнимые 27 тыс рублей в месяц.

Гость|31.07.2019 19:54|

Гость писал(a):

1 сентября- воскресенье.
1 сентября праздник 1 Сентября, День знаний, первый звонок и первая линейка. Детишки идут первый раз в первый класс. Педагогика не ваше.Гость писал(a):
А 8 сентбря еще и впрягут на выборы!
Где вы покажете щенячью, понастоящему безграичную и безаветную преданность. Учителей не жаль ровно как и медиков.Гость писал(a):
мнимые 27 тыс рублей в месяц.
8 сентября у вас будет шанс доказать вашу лояльность. Авось чаво и повысят в 2020 году.

Гость|31.07.2019 19:56|

А педагогика сейчас ничья. На дух никому не упала, очередей из учителей и воспитателей давно не стоит. И когда вы придете в школу и не досчитаетесь учителей, вы тоже вспомните про свою щенячью преданность обывательской толпе.

Гость|31.07.2019 20:02|

Что же вы такой за педагог,что затряслись за 1 сентября.А как на выборы бегом бежите.27 тыс,,ничего себе,это вам мало? У некоторых и этой зп нет.

Гость|31.07.2019 20:08|

Так и у нас нет. 27 тыс министру приснилось. Зайдите на сайт минобра или центра занятости. Там висят вакансии и реальные зарплаты. 12-15 тыс. Было 27 , никто б особо и не вякал.

Имя: Гость
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