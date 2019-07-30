30.07.2019 | 18:04

Юноши видели друг друга впервые, но уже общались, как давние знакомые, а за смену в Международном детском центре «Артек» они станут и друзьями. Четверо школьников из Пензы и Заречного заслужили поездку в Крым.

«Они победители конкурса «Кадры будущего для регионов». Этот конкурс уже третий год подряд проводит агентство стратегических инициатив. На территории Пензенской области работу с ним ведет Министерство экономики Пензенской области и отдел стратегических инициатив. Мы побеждаем не первый год, и это очень здорово», - отметила руководитель специальных проектов Корпорации развития Пензенской области Марина Тарасова.

Ученики вместе со своими наставниками ведут активную проектную деятельность. Антон Авдонин из гимназии № 4 «Ступени» г. Пензы - создатель различных квест-экскурсионных программ. На конкурс отправлял работу под названием «Малая родина - большая любовь». Она предполагает создание школьного музейно-выставочного комплекса.

«Хотелось быть ближе к истории своего родного города, это так интересно. Я учусь в одном из старейших учебных заведений Пензы», - рассказал Антон Авдонин.

Единомышленники из школы № 221 Заречного, Захар Тенькаев и Егор Абрамов, ударились в политику. Старшеклассники устроили своим сверстникам встречи с известными людьми.

«Это был мэр города и председатель Законодательного собрания города Заречного. Мы задали им несколько вопросов», - пояснил Захар Тенькаев.

«У нас была цель познакомить детей в возрасте, когда у них нет еще возможности напрямую голосовать, но уже есть паспорт, то есть от 14 до 17 лет, познакомить их с организацией местного самоуправления в городах, в спорте, в образовании», - подчеркнул Егор Абрамов.

Дмитрий Мякиньков из школы № 69 представил устройство, которое защищает аккумулятор смартфона от перезаряда. А над какими проектами трудятся ученики других российских школ, ребята узнают в «Артеке», куда они отправятся в начале августа.