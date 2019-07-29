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Общество | Волонтеры собрали мусор в лесной чаще рядом с ул. Совхоз-техникум

29.07.2019|16:00
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В глубине лесной чащи рядом с улицей Совхоз-техникум, средь берез и кленов - полигон отходов. Кучи мусора летом там росли, словно грибы после дождя. Собирали весь этот урожай люди, называющие себя экоголиками - борцами за чистоту. Каждой находке у них было заготовлено свое место.

«Стекло в зеленые плотные мешки, металл тоже, в синие пакеты у нас идет пластик чистый, а все остальное, что не поддается такой сортировке - в оранжевые пакеты», - пояснил участник акции Владимир Береснев.

За каждый сданный в сборный пункт тюк начисляли баллы. Команды впоследствии получали подарки. Особым призом отмечали нашедших артефакты, их оказалось предостаточно.

«Тут пролетали два корабля с других планет. Это матрас из домика Элли, который потерпел крушение, вместе с раковиной и с лыжами, косметичка Верки Сердючки еще здесь, которая тоже мимо пробегала, вместе с зеркальцем, с кремом. Чего здесь только нет, даже метла Бабы-яги», - пошутил участник акции Александр Терентьев.

«Часть мусора, который годен на переработку, возьмет региональный оператор и отправит на переработку. Тот мусор, который негоден для переработки, будет захоронен на полигоне», - сообщила руководитель Пензенского отделения зеленого движения России «ЭКА» Алина Можачкина-Грибанова.

Такие «Чистые игры» проводятся в России уже 5 лет. Город на Суре присоединился к экологическому квесту во второй раз. Среди 70 участников акции были школьники, студенты, чиновники, бизнесмены, поисковики - люди, которые не понаслышке знают, чем богаты пензенские чащи.

«Мы очень много времени проводим в лесах, мы постоянно видим горы мусора. Но, когда ищем людей, мы не можем отвлекаться на то, чтобы собирать этот мусор. Эта акция для нас как дань уважения к тем ребятам, которые организуют, и возможность тоже хоть немножечко убрать», - отметила волонтер поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» Наталья Аникина.

После окончания сбора отходов стартовала пора мастер-классов. Одни танцевали, другие делали корзинки из джутового волокна, третьи учились вести экологичный образ жизни. Начинали с базовых вещей, например с туалетной бумаги.

«Она сделана уже из вторсырья, она лучше разлагается, не засоряет канализацию. У этой бумаги минусы - она сделана из первичного сырья, и еще у нее минус - втулка. Втулку не принимают никуда на переработку, потому что у нее здесь клеевая основа», - рассказала специалист по экологическому просвещению Екатерина Хоменко.

Кроме того, вместо одноразовых бахил можно использовать многоразовые - их легко сшить из непромокаемой ткани, а пластиковые бутылки заменить термосом.

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Гость|29.07.2019 19:03|

Эта акция попахивает жульническими фекалиями.

Гость|29.07.2019 19:18|

Спасибо волонтёрам! А сами пензенцы настолько привыкли к мусору и свинскому образу жизни, что сам факт уборки мусора у них вызывает какой то странный ассоциативный ряд.

Имя: Гость
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