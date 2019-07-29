29.07.2019 | 16:37

В 60 километрах от Пензы ожила память о тех, кто не пощадил себя ради выполнения воинского долга перед Родиной. Однажды принятая присяга и беспрекословное соблюдение священной клятвы теперь будут увековечены в граните.

«Мы открываем памятник погибшим землякам в Афганской, чеченской войне, в вооруженных конфликтах, в спецоперациях», - отметила заместитель главы администрации Колышлейского района Ольга Чугунова.

Идея создания мемориала в головах местных десантников появилась полгода назад. Строили его всем колышлейским миром. На черном камне - светлые души.

«На картинке нет конкретно голубых беретов, нет афганских панам. Это просто обусловлено тем, что идет война», - рассказал председатель колышлейского отделения Союза десантников России Николай Рофбель.

Почти весь Колышлей пришел к монументу, чтобы возложить цветы к памятнику тем, кто не пожалел жизни ради Родины.