В Пензе открылась первая в году Вахта памяти

07.02.2024 | 13:39

В Пензе у мемориала «Афганские ворота» открылась первая в 2024-м Вахта памяти, там выставили Пост № 1.

Мероприятие приурочено ко Дню памяти о гражданах, исполнявших служебный долг за пределами родины. Его отмечают 15 февраля.

Сейчас на Пост № 1 заступили кадеты и юнармейцы, а в памятную дату их сменит почетный караул пензенского филиала военной академии имени генерала армии А. В. Хрулева.

Также 15-го числа к мемориалам «Афганские ворота» и «Разорванная звезда» возложат цветы. На 16 февраля намечен праздничный концерт, посвященный 35-й годовщине вывода советских войск из Афганистана.

«Идея Вахты памяти воинам-интернационалистам принадлежит Российскому союзу ветеранов Афганистана и специальной военной операции и пензенскому отделению организации «Боевое братство», - напомнили в пресс-службе регионального правительства.