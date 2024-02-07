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Общество

В Пензе открылась первая в году Вахта памяти

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В Пензе у мемориала «Афганские ворота» открылась первая в 2024-м Вахта памяти, там выставили Пост № 1.

Мероприятие приурочено ко Дню памяти о гражданах, исполнявших служебный долг за пределами родины. Его отмечают 15 февраля.

Сейчас на Пост № 1 заступили кадеты и юнармейцы, а в памятную дату их сменит почетный караул пензенского филиала военной академии имени генерала армии А. В. Хрулева.

Также 15-го числа к мемориалам «Афганские ворота» и «Разорванная звезда» возложат цветы. На 16 февраля намечен праздничный концерт, посвященный 35-й годовщине вывода советских войск из Афганистана.

«Идея Вахты памяти воинам-интернационалистам принадлежит Российскому союзу ветеранов Афганистана и специальной военной операции и пензенскому отделению организации «Боевое братство», - напомнили в пресс-службе регионального правительства.

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Источник — фото регионального правительства
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