Малую родину Георга Мясникова предлагают назвать его именем

05.03.2024 | 09:38

Пенсионер из села Коповка Вадинского района считает, что населенный пункт нужно переименовать в честь его уроженца Георга Мясникова, одного из самых известных пензенских политических деятелей.

Именно Мясников инициировал создание мест отдыха, музеев и памятников, ставших визитными карточками региона.

В понедельник, 4 марта, на сессии Законодательного собрания Пензенской области Георгу Мясникову было посмертно присвоено звание «Почетный гражданин Пензенской области».

Сельчанин изложил свою идею на странице губернатора в соцсети «ВКонтакте» во вторник, 5 марта.

«Преисполнен чувством гордости за своего земляка Георга Васильевича Мясникова. Память об этом удивительном человеке увековечена на Пензенской земле на века. Но я предлагаю подумать над тем, чтобы увековечить его память и на его родине - в с. Коповка Вадинского района», - написал пенсионер.

Он предложил несколько вариантов. Например, установить памятную табличку или мемориальный знак.

«В конце концов, почему бы не переименовать наше село Коповка в Мясниково? Выбрать можно более эффективный и менее затратный [способ]», - считает сельчанин.