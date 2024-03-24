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Общество

Кузнечане попросили определить место мемориала жертвам теракта

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Главу Кузнецка Сергея Златогорского попросили назвать место импровизированного мемориала, где можно почтить память жертв теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле».

Об этом он написал на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Златогорский предложил организовать такой мемориал у монумента Скорбящей матери на улице Гражданской.

Уже утром воскресенья, 24 марта, кузнечане могут принести туда свечи, игрушки, плакаты и рисунки в память о погибших.

В Пензе подобный мемориал открыли 23-го числа у Дома молодежи на улице Кирова. Места, где можно выразить скорбь, появились и в других населенных пунктах области, например в Тамале и Засечном.

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