Кузнечане попросили определить место мемориала жертвам теракта

Главу Кузнецка Сергея Златогорского попросили назвать место импровизированного мемориала, где можно почтить память жертв теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле».
Об этом он написал на своей странице в соцсети «ВКонтакте».
Златогорский предложил организовать такой мемориал у монумента Скорбящей матери на улице Гражданской.
Уже утром воскресенья, 24 марта, кузнечане могут принести туда свечи, игрушки, плакаты и рисунки в память о погибших.
В Пензе подобный мемориал открыли 23-го числа у Дома молодежи на улице Кирова. Места, где можно выразить скорбь, появились и в других населенных пунктах области, например в Тамале и Засечном.
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