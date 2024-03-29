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Общество

Наровчатской спортшколе присвоили имя бывшего руководителя района

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Детско-юношеской спортивной школе села Наровчат присвоено имя Александра Викторовича Водопьянова. Такое решение приняли депутаты Заксобра Пензенской области в пятницу, 29 марта.

Законопроект представил министр образования Пензенской области Алексей Комаров. Он напомнил, что Александр Водопьянов родился 13 июня 1960 года в селе Вьюнки Наровчатского района, окончил Пензенский сельскохозяйственный институт и в 1983 году начал трудовой путь зоотехником-селекционером в колхозе «Власть труда». В 1984 году стал заместителем председателя колхоза, через пять лет его избрали секретарем парткома.

В 1998 году Александра Водопьянова назначили главой администрации Наровчатского района. В этой должности он проработал 19 лет, а в 2017-м занял аналогичный пост в Городищенском районе. Он скончался на 63-м году жизни 7 июля 2022 года.

Под руководством Александра Водопьянова в Наровчатском районе были газифицированы все населенные пункты, построено и отремонтировано более 93 км дорог, реконструированы водопроводные сети, введено в эксплуатацию более 36 900 кв. м жилья.

Для наровчатцев построили школу, 6 социокультypных центров, гостиницу «Мираж», спортзал на 40 мест, хоккейную площадку, плавательный бассейн «Жемчужина», ФОК «Звездный». А созданное при участии главы района Наровчатское землячество помогает воспитывать подрастающее поколение, развивает краеведение и туризм.

«Принятие закона послужит средством воспитания молодого поколения в духе патриотизма, гордости за район, регион и страну, будет способствовать решению новых педагогических задач», - подчеркнул Алексей Комаров.

Увековечение памяти бывших руководителей в последнее время стало в Пензенской области трендом. В областном центре в 2023 году появились памятники Борису Зубкову и Георгу Мясникову. Планируется изготовить скульптуры бывшего губернатора Василия Бочкарева и председателя горисполкома Александра Щербакова.

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