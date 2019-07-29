В Каменке начались работы по росписи центрального алтаря храма в честь святого великомученика Димитрия Солунского.
Как сообщили в Пензенской епархии, мастер из села Холуй Ивановской области приступил к делу 27 июля. Работы ведутся на пожертвования прихожан.
Роспись Никольского алтаря храма (его правый придел освящен в честь святителя Николая Чудотворца) была сделана в марте, на это ушло чуть меньше месяца.
Роспись центрального нефа проводилась в октябре-ноябре 2018 года, перед ним мастера-иконописцы оформили центральный свод храма и четверик.
21 июля, в день празднования явления иконы Пресвятой Богородицы в Казани, в Каменке освятили иконы для нового иконостаса Димитриевского храма.
penzainform.ru писал(a):А плачут,что плохо живут. Знать можно ещё прижать и подоить?