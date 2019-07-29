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Общество | В Каменке на деньги прихожан расписывают Димитриевский храм

29.07.2019|11:03
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В Каменке начались работы по росписи центрального алтаря храма в честь святого великомученика Димитрия Солунского.

Как сообщили в Пензенской епархии, мастер из села Холуй Ивановской области приступил к делу 27 июля. Работы ведутся на пожертвования прихожан.

Роспись Никольского алтаря храма (его правый придел освящен в честь святителя Николая Чудотворца) была сделана в марте, на это ушло чуть меньше месяца.

Роспись центрального нефа проводилась в октябре-ноябре 2018 года, перед ним мастера-иконописцы оформили центральный свод храма и четверик.

21 июля, в день празднования явления иконы Пресвятой Богородицы в Казани, в Каменке освятили иконы для нового иконостаса Димитриевского храма.

Источник — фото пензенская-епархия.рф
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Гость|29.07.2019 11:10|

penzainform.ru писал(a):

Работы ведутся на пожертвования прихожан.
А плачут,что плохо живут. Знать можно ещё прижать и подоить?

Гость|29.07.2019 11:31|

Пенсионный фонд скорбит, старухи деньги тратят не по назначению.

Гость|29.07.2019 11:33|

penzainform.ru писал(a):

мастер из села Холуй

Названия просто жесть, то Ухуй затопило, то Холуи за дело взялись.

Имя: Гость
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