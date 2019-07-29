29.07.2019 | 11:03

В Каменке начались работы по росписи центрального алтаря храма в честь святого великомученика Димитрия Солунского.

Как сообщили в Пензенской епархии, мастер из села Холуй Ивановской области приступил к делу 27 июля. Работы ведутся на пожертвования прихожан.

Роспись Никольского алтаря храма (его правый придел освящен в честь святителя Николая Чудотворца) была сделана в марте, на это ушло чуть меньше месяца.

Роспись центрального нефа проводилась в октябре-ноябре 2018 года, перед ним мастера-иконописцы оформили центральный свод храма и четверик.

21 июля, в день празднования явления иконы Пресвятой Богородицы в Казани, в Каменке освятили иконы для нового иконостаса Димитриевского храма.