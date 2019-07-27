27.07.2019 | 11:05

В Пензе останется без изменений оплата проезда в маршрутном такси № 30. Об этом ИА «ПензаИнформ» сообщила начальник городского управления транспорта и связи Юлия Еремина.

Повышение тарифа на этом маршруте было запланировано с 29 июля, проезд стал бы обходиться пензенцам в 26 рублей.

В пятницу, 26 июля, стало известно, что ООО «Меркурий» приняло решение не увеличивать стоимость поездки на маршруте автобусов большого класса № 54 и маршрутных такси № 4, 5, 13, 18, 31, 33, 34, 81, 89, которые оно обслуживает.

С 8 июля подорожала поездка на маршрутах ООО «Дилижанса»: на 2 рубля в автобусах большого класса № 66, 70, 82с, на 4 рубля - малого класса № 1, 1т, 2а, 5к, 8, 9, 9к, 9м, 10, 10а, 16, 20, 21, 27, 29, 41, 43, 49, 55, 59, 63, 68, 73, 77, 85, 93. Повысило цены на своих маршрутах № 6, 17, 39, 71, 75, 80 и ООО «Автокомбинат». Стремясь сэкономить, горожане стали пользоваться услугами ООО «Меркурий», не изменившего тариф.