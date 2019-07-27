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Общество | В Пензе отменили повышение стоимости проезда в маршрутках № 30

27.07.2019|11:05
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В Пензе останется без изменений оплата проезда в маршрутном такси № 30. Об этом ИА «ПензаИнформ» сообщила начальник городского управления транспорта и связи Юлия Еремина.

Повышение тарифа на этом маршруте было запланировано с 29 июля, проезд стал бы обходиться пензенцам в 26 рублей.

В пятницу, 26 июля, стало известно, что ООО «Меркурий» приняло решение не увеличивать стоимость поездки на маршруте автобусов большого класса № 54 и маршрутных такси № 4, 5, 13, 18, 31, 33, 34, 81, 89, которые оно обслуживает.

С 8 июля подорожала поездка на маршрутах ООО «Дилижанса»: на 2 рубля в автобусах большого класса № 66, 70, 82с, на 4 рубля - малого класса № 1, 1т, 2а, 5к, 8, 9, 9к, 9м, 10, 10а, 16, 20, 21, 27, 29, 41, 43, 49, 55, 59, 63, 68, 73, 77, 85, 93. Повысило цены на своих маршрутах № 6, 17, 39, 71, 75, 80 и ООО «Автокомбинат». Стремясь сэкономить, горожане стали пользоваться услугами ООО «Меркурий», не изменившего тариф.

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Гость|27.07.2019 11:22|

Отлично!

Гость|27.07.2019 11:32|

Предвыборное шоу идет точно по сценарию.

Гость|27.07.2019 11:40|

Поставили раком,хреново? Ну выпрямись чуток. Легче? легче. Вот так и стой! Всё равно раком стоишь.

Все на выборы 8 сентября.

Гость|27.07.2019 11:49|

Радуйтесь буртасы !

Гость|27.07.2019 11:57|

Не отменили, а перенесли. На после выборов.

Гость|27.07.2019 12:12|

Гость писал(a):

Предвыборное шоу идет точно по сценарию.
Едру и его подпевалам из ЛДПР ,и СР- НИ ОДНОГО ГОЛОСА.

Гость|27.07.2019 12:20|

Число лохов, клюнувших на предвыборные уловки добренькой власти, определится посредством выборов.

Имя: Гость
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