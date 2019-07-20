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Общество | В Пензе в маршрутках № 30 повысят стоимость проезда

20.07.2019|20:37
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Поездка на маршрутном такси № 30 компании-перевозчика ООО «Меркурий» будет обходиться дороже.

«С 29.07.2019 г. вводится следующая оплата за проезд: 26 рублей - стоимость 1 поездки и провоза одного места багажа при оплате наличными денежными средствами», - гласит объявление в салонах транспортных средств, появившееся в субботу, 20 июля.

С 8 июля подорожала поездка на маршрутах, которые обслуживает ООО «Дилижанс»: на 2 рубля в автобусах большого класса № 66, 70, 82с, на 4 рубля - малого класса № 1, 1т, 2а, 5к, 8, 9, 9к, 9м, 10, 10а, 16, 20, 21, 27, 29, 41, 43, 49, 55, 59, 63, 68, 73, 77, 85, 93. Повысило цены на своих маршрутах № 6, 17, 39, 71, 75, 80 и ООО «Автокомбинат».

ООО «Меркурий», обслуживающее маршрут автобусов большого класса № 54 и маршруты автобусов малого класса № 4, 5, 13, 18, 31, 33, 34, 81, 89, заявляло, что пока стоимость проезда повышать не будет. Горожане, стремясь сэкономить, пользовались услугами этого перевозчика. Возможно, в скором времени цены на всех маршрутах автотранспорта города станут практически одинаковыми.

Предыдущее повышение стоимости проезда произошло меньше года назад. Информация о росте цен в этом году появилась 27 июня. Перевозчики развесили объявления, что стоимость проезда будет варьироваться от 27 до 30 рублей (в зависимости от времени суток).

Администрация областного центра приняла решение перевести 18 маршрутов с нерегулируемых тарифов на регулируемые. Цена вопроса - почти миллиард рублей.

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Гость|20.07.2019 21:11|

фигня!

Гость|20.07.2019 21:11|

ну и чё...везде на других машрутах то уже давно 27

Гость|20.07.2019 21:14|

\то не новость

Гость|20.07.2019 21:24|

ну здрасти! знали ж об этом уже давно...переходим на троллейбусы тем более там места всегда есть и просторно

Гость|20.07.2019 21:24|

ме пофиг я пешком хожу для здоровья полезно иногда на велике

Гость|20.07.2019 21:36|

Дожимают народ ...

Гость|20.07.2019 21:51|

Цена вопроса-почти миллиард рублей!В Зарю водопровод 70 миллионов стоит! Не хило чиновники свою работу оценивают!Если конечно в эту цену не входят пятьдесят новых автобусов для муниципальных маршрутов.

Гость|20.07.2019 21:53|

Вообще похер. Хоть по 100₽ делайте.

Гость|20.07.2019 21:59|

Верно, хоть 100 делайте, буду тупо ходить пешком или ездить на личном авто.

Гость|20.07.2019 22:08|

А я вот думаю,что лучше взять BMV X5 или AUDI Q8.

Гость|20.07.2019 22:11|

А я вот думаю подрочить на Фриске или Началову.

Гость|20.07.2019 22:21|

А кто-то ещё не очень давно вещал, что цены на проезд не повысятся! Ну да, самый насущный вопрос в области ещё не решён, а тут подорожание проезда. Хотя опять таки было сказано, что в прокуратуру какие то документы отправлены, стоимость снизится. Не до этого! Главное: у вас ещё нет бордюров? Я иду к вам!

Гость|20.07.2019 22:25|

Какой номер статьи этого закона здесь применили?

Почитал и не нашёл.....

Гость|20.07.2019 22:34|

Bонючки эти нужно убрать но заниматься транспортным Bопросом никто не будет - мы быдло.

Гость|20.07.2019 22:34|

Гость писал(a):

А я вот думаю,что лучше взять BMV X5 или AUDI Q8.
не хило

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Имя: Гость
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