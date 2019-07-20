20.07.2019 | 20:37

Поездка на маршрутном такси № 30 компании-перевозчика ООО «Меркурий» будет обходиться дороже.

«С 29.07.2019 г. вводится следующая оплата за проезд: 26 рублей - стоимость 1 поездки и провоза одного места багажа при оплате наличными денежными средствами», - гласит объявление в салонах транспортных средств, появившееся в субботу, 20 июля.

С 8 июля подорожала поездка на маршрутах, которые обслуживает ООО «Дилижанс»: на 2 рубля в автобусах большого класса № 66, 70, 82с, на 4 рубля - малого класса № 1, 1т, 2а, 5к, 8, 9, 9к, 9м, 10, 10а, 16, 20, 21, 27, 29, 41, 43, 49, 55, 59, 63, 68, 73, 77, 85, 93. Повысило цены на своих маршрутах № 6, 17, 39, 71, 75, 80 и ООО «Автокомбинат».

ООО «Меркурий», обслуживающее маршрут автобусов большого класса № 54 и маршруты автобусов малого класса № 4, 5, 13, 18, 31, 33, 34, 81, 89, заявляло, что пока стоимость проезда повышать не будет. Горожане, стремясь сэкономить, пользовались услугами этого перевозчика. Возможно, в скором времени цены на всех маршрутах автотранспорта города станут практически одинаковыми.

Предыдущее повышение стоимости проезда произошло меньше года назад. Информация о росте цен в этом году появилась 27 июня. Перевозчики развесили объявления, что стоимость проезда будет варьироваться от 27 до 30 рублей (в зависимости от времени суток).

Администрация областного центра приняла решение перевести 18 маршрутов с нерегулируемых тарифов на регулируемые. Цена вопроса - почти миллиард рублей.