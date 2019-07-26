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Общество | В Пензе стартовал ремонт Гагаринского путепровода

26.07.2019|09:40
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В Пензе начался ремонт Гагаринского путепровода. Об этом в четверг, 25 июля, сообщил мэр Виктор Кувайцев на своей странице в Instagram.

«Подрядчик вышел на Гагаринский путепровод, сейчас проводит фрезерование старого покрытия. Здесь будет обновлено асфальтовое покрытие на площади свыше 12 тысяч кв. м. Еще одна важная составляющая улично-дорожной сети города будет приведена в порядок», - написал глава администрации Пензы.

Ранее в мэрии уточняли, что ремонт основных магистралей в городе планируют завершить в середине августа, а затем приступят к работам на внутриквартальных территориях и в частном секторе.

«Из крупных объектов остались улицы Суворова и Володарского, Гагаринский путепровод», - перечислил заместитель главы администрации Юрий Ильин.

Источник — фото instagram.com/kuvaitsev_vn
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Гость|26.07.2019 10:23|

Про бордюры не забыли бы - а то это не ремонт

Гость|26.07.2019 10:30|

Иван где карабли планетарий танк остановки с подогревом кто телескоп скомуниздил цирк достроил планетарий танк Т-34 А?

Гость|26.07.2019 10:31|

Стартовал говорите... Ну и кто участвует в забеге?

Имя: Гость
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