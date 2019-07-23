23.07.2019 | 11:09

В Пензе закончили работы по замене асфальта на 23 улицах. Всего в текущем году специалисты должны отремонтировать более 156 объектов дорожной сети города: 40% магистральных улиц и 60% - частного сектора.

Ремонт основных магистралей планируют завершить в середине августа. Затем приступят к работам на второстепенных дорогах внутриквартальных территорий и в частном секторе.

«Из крупных объектов остались улицы Суворова и Володарского, Гагаринский путепровод», - уточнил заместитель главы администрации Пензы по городскому хозяйству Юрий Ильин.

Также специалисты решили проблемы отвода воды с проезжей части. Так, на улице Дружбы восстановили работоспособность старых инженерных сетей, на Зеленодольской предусмотрели прикромочные водоотводные лотки.

«Решен вопрос с подтоплениями на улицах Кривозерье, Батумской и других объектах», - добавили в пресс-службе мэрии.