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Общество | В Пензе ремонт основных магистралей планируют закончить в середине августа

23.07.2019|11:09
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В Пензе закончили работы по замене асфальта на 23 улицах. Всего в текущем году специалисты должны отремонтировать более 156 объектов дорожной сети города: 40% магистральных улиц и 60% - частного сектора.

Ремонт основных магистралей планируют завершить в середине августа. Затем приступят к работам на второстепенных дорогах внутриквартальных территорий и в частном секторе.

«Из крупных объектов остались улицы Суворова и Володарского, Гагаринский путепровод», - уточнил заместитель главы администрации Пензы по городскому хозяйству Юрий Ильин.

Также специалисты решили проблемы отвода воды с проезжей части. Так, на улице Дружбы восстановили работоспособность старых инженерных сетей, на Зеленодольской предусмотрели прикромочные водоотводные лотки.

«Решен вопрос с подтоплениями на улицах Кривозерье, Батумской и других объектах», - добавили в пресс-службе мэрии.

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Гость|23.07.2019 11:31|

penzainform.ru писал(a):

Решен вопрос с подтоплениями на улицах Кривозерье, Батумской и других объектах
Положительно решен? Будет подтапливать лучше прежнего?

Гость|23.07.2019 11:48|

penzainform.ru писал(a):

Из крупных объектов остались улицы Суворова и Володарского,
Что в них крупного? Сколько можно на одном месте бордюры возюкать? В Пензе никогда ничего нормального не построят, учитывая, что 2 километра дороги это крупный объект. А плитку на набережной уже 3 года кладут. Это просто положить асфальт/плитку на ровную поверхность. Это не сложное архитектурное строение.

Гость|23.07.2019 11:54|

Весь этот асфальт сойдет вместе с первым снегом!

Имя: Гость
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