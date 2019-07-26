В Пензе завершился ремонт пешеходного моста через железнодорожные пути на улице Вяземского. Об этом в пятницу, 26 июля, сообщила пресс-служба администрации города.
Мост связывает улицы Леонова и Вяземского. Он не числился на балансе ни у одной организации, поэтому в первую очередь была инициирована процедура его передачи в муниципальную собственность. Затем специалисты провели диагностику и подготовили проектно-сметную документацию.
Ремонт лестничных сходов начался 2 июля и закончился в четверг, 25-го. Сейчас завершается благоустройство подходов к мосту.
«Стоимость работ составила более 380 тысяч рублей, средства выделены из городского бюджета», - сообщили в мэрии.
Ну 38 тысяч вместе с работой ещё можно поверить,ну пусть 80.Но 380!!!??7
Уот она ПИЛА,как называется,-проектно сметная документация....