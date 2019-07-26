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Общество | В Пензе отремонтировали пешеходный мост через железную дорогу

26.07.2019|11:31
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В Пензе завершился ремонт пешеходного моста через железнодорожные пути на улице Вяземского. Об этом в пятницу, 26 июля, сообщила пресс-служба администрации города.

Мост связывает улицы Леонова и Вяземского. Он не числился на балансе ни у одной организации, поэтому в первую очередь была инициирована процедура его передачи в муниципальную собственность. Затем специалисты провели диагностику и подготовили проектно-сметную документацию.

Ремонт лестничных сходов начался 2 июля и закончился в четверг, 25-го. Сейчас завершается благоустройство подходов к мосту.

«Стоимость работ составила более 380 тысяч рублей, средства выделены из городского бюджета», - сообщили в мэрии.

Источник — фото penza-gorod.ru
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Гость|26.07.2019 12:18|

Ну 38 тысяч вместе с работой ещё можно поверить,ну пусть 80.Но 380!!!??7

Уот она ПИЛА,как называется,-проектно сметная документация....

Гость|26.07.2019 12:28|

Гость писал(a):

Ну 38 тысяч вместе с работой ещё можно поверить,ну пусть 80.Но 380!!!??7
Спасибо, хоть не 3800000 и не 8300000. За 380000 квартиру не купишь.

Имя: Гость
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