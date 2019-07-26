26.07.2019 | 11:31

В Пензе завершился ремонт пешеходного моста через железнодорожные пути на улице Вяземского. Об этом в пятницу, 26 июля, сообщила пресс-служба администрации города.

Мост связывает улицы Леонова и Вяземского. Он не числился на балансе ни у одной организации, поэтому в первую очередь была инициирована процедура его передачи в муниципальную собственность. Затем специалисты провели диагностику и подготовили проектно-сметную документацию.

Ремонт лестничных сходов начался 2 июля и закончился в четверг, 25-го. Сейчас завершается благоустройство подходов к мосту.

«Стоимость работ составила более 380 тысяч рублей, средства выделены из городского бюджета», - сообщили в мэрии.