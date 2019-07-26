26.07.2019 | 11:01

В четверг, 25 июля, мэр Виктор Кувайцев обсудил с главврачами и руководителями медицинских учреждений города развитие территорий у больниц и поликлиник.

«Наша совместная задача – сделать их благоустроенными, а также решить вопрос с обустройством дополнительных парковочных мест для удобства посетителей, приезжающих на личном автотранспорте, в том числе из районов Пензенской области», - написал градоначальник на своей странице в Facebook.

Комментировавшие пост пользователи отметили, что с местами для парковки необходимо определяться заранее.

«Нет мест под парковку, разрешение на строительство не выдавать», - поделился мнением горожанин.

Другой пензенец высказал недовольство плохим состоянием выезда со стоянки у детской поликлиники на ЦНТИ. «Плюс отсутствие тротуара в этом месте для пешеходов. В итоге дети и взрослые ходят по дороге», - добавил он.

Также люди написали, что у больниц стоянка должна быть платной, чтобы автовладельцы всегда могли оставить машину.

Однако не все согласны с этим. Так, водители покидают муниципальную парковку у областной клинической больницы имени Н. Н. Бурденко запрещенным способом. Видео того, как два автолюбителя ломают шлагбаум, чтобы уехать, появились в социальной сети Facebook.

Возможно, они сделали это из-за неисправности терминала. По словам горожан, он часто глючит и ломается. Рядом нет механика, который ликвидировал бы неисправность, и приходится ждать минимум четверть часа, что устраивает не каждого.