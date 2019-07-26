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Общество | В Пензе около больниц хотят сделать дополнительные парковочные места

26.07.2019|11:01
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В четверг, 25 июля, мэр Виктор Кувайцев обсудил с главврачами и руководителями медицинских учреждений города развитие территорий у больниц и поликлиник.

«Наша совместная задача – сделать их благоустроенными, а также решить вопрос с обустройством дополнительных парковочных мест для удобства посетителей, приезжающих на личном автотранспорте, в том числе из районов Пензенской области», - написал градоначальник на своей странице в Facebook.

Комментировавшие пост пользователи отметили, что с местами для парковки необходимо определяться заранее.

«Нет мест под парковку, разрешение на строительство не выдавать», - поделился мнением горожанин.

Другой пензенец высказал недовольство плохим состоянием выезда со стоянки у детской поликлиники на ЦНТИ. «Плюс отсутствие тротуара в этом месте для пешеходов. В итоге дети и взрослые ходят по дороге», - добавил он.

Также люди написали, что у больниц стоянка должна быть платной, чтобы автовладельцы всегда могли оставить машину.

Однако не все согласны с этим. Так, водители покидают муниципальную парковку у областной клинической больницы имени Н. Н. Бурденко запрещенным способом. Видео того, как два автолюбителя ломают шлагбаум, чтобы уехать, появились в социальной сети Facebook.

Возможно, они сделали это из-за неисправности терминала. По словам горожан, он часто глючит и ломается. Рядом нет механика, который ликвидировал бы неисправность, и приходится ждать минимум четверть часа, что устраивает не каждого.

Источник — фото pixabay.com
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Гость|26.07.2019 11:12|

penzainform.ru писал(a):

. Видео того, как два автолюбителя ломают шлагбаум, чтобы уехать
Поднимите цены и будет на что содержать дежурных. Рабочие места тоже не лишние.

Гость|26.07.2019 11:20|

penzainform.ru писал(a):

больниц стоянка должна быть платной,
опять, опять, по пожеланию народа,

опять, опять, подорожала колбаса!

для посетителей больницы - бесплатной. для остальных - запрещено. Простейшей вариант. но это из другой жизни, где для людей, а не для бабла всё делается.

Гость|26.07.2019 11:27|

penzainform.ru писал(a):

«Нет мест под парковку, разрешение на строительство не выдавать», - поделился мнением горожанин.
Абсолютно верно.penzainform.ru писал(a):
Также люди написали, что у больниц стоянка должна быть платной
Это какой-то малолетний недоросль написал бред. Видимо, ему никогда не приходилось ездить в нашу онкологию.

Гость|26.07.2019 11:30|

Гость писал(a):

для посетителей больницы - бесплатной. для остальных - запрещено
А как понять, посетитель это или нет? Стоянка должна быть для всех удобной, комфортной, безопасной и главное, чтобы мест всегда хватало. И естественно, бесплатно. В больницу по приколу никто не ездит.

Гость|26.07.2019 11:32|

НАЧНИТЕ С ОНКОДИСПАНСЕРА, ПОЖАЛУЙСТА!!!!!!!!!! ТАМ НЕ СТОЯНКА, А ИЗДЕВАТЕЛЬСТВО. ЕЩЁ И ВЪЕЗД ЗАКРЫВАЮТ ПОСТОЯННО НА НЕЁ. ЧТО ЖЕ ВЫ, ВЛАСТИ О ТЯЖЕЛОБОЛЬНЫХ-ТО СОВСЕМ НЕ ДУМАЕТЕ?!

Гость|26.07.2019 11:37|

поднять цену-30руб.

Гость|26.07.2019 11:39|

больше платных парковок-40руб

Гость|26.07.2019 11:40|

Это они только собираются, вам "наши заботливые" давно пора это сделать надо было

Гость|26.07.2019 11:46|

Гость писал(a):

больше платных парковок-40руб
Гость писал(a):
поднять цену-30руб.
Вам в маршрутках уже все повысили.

Гость|26.07.2019 12:11|

А вот на улице 65-летия победы из-за новой дороги парковки убегают и власти плевать на жителей.Им плевать где они будут ставить машины свои т.к. во дворах и около них мест для стоянки машин нет .

Гость|26.07.2019 12:28|

Стоянки платные,койко места и дороги до здания больниц тоже платные и все будет ок. Про бесплатные уже даже забывать стали.

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