23.07.2019 | 16:01

Очередной пензенский водитель не пожелал оплачивать парковку. Более того, автолюбитель нашел себе в этом помощника.

Видео, запечатлевшее автомобиль Toyota, который запрещенным способом выезжает с муниципальной парковки у областной клинической больницы имени Н. Н. Бурденко, разместил на своей странице в Facebook директор департамента ЖКХ Пензы Максим Иванкин во вторник, 23 июля.

На кадрах можно увидеть, как мужчина освобождает для водителя Toyota проезд, ломая шлагбаум. Затем автолюбитель уезжает с парковки, не расплатившись, а его помощник спокойно уходит. Инцидент произошел днем, на глазах многочисленных свидетелей.

16 июля Максим Иванкин поделился с подписчиками видеороликом с той же парковки.

Экономный водитель Volkswagen уехал, не заплатив, аналогичным способом - сломал шлагбаум.

А автолюбитель на Toyota Land Cruiser, видео с которым чиновник выложил 12 июля, ушел от оплаты более оригинальным образом - объехав терминал по газону.