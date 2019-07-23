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Общество | В Пензе очередной водитель смело ушел от оплаты парковки

23.07.2019|16:01
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Очередной пензенский водитель не пожелал оплачивать парковку. Более того, автолюбитель нашел себе в этом помощника.

Видео, запечатлевшее автомобиль Toyota, который запрещенным способом выезжает с муниципальной парковки у областной клинической больницы имени Н. Н. Бурденко, разместил на своей странице в Facebook директор департамента ЖКХ Пензы Максим Иванкин во вторник, 23 июля.

На кадрах можно увидеть, как мужчина освобождает для водителя Toyota проезд, ломая шлагбаум. Затем автолюбитель уезжает с парковки, не расплатившись, а его помощник спокойно уходит. Инцидент произошел днем, на глазах многочисленных свидетелей.

16 июля Максим Иванкин поделился с подписчиками видеороликом с той же парковки.

Экономный водитель Volkswagen уехал, не заплатив, аналогичным способом - сломал шлагбаум.

А автолюбитель на Toyota Land Cruiser, видео с которым чиновник выложил 12 июля, ушел от оплаты более оригинальным образом - объехав терминал по газону.

Источник — видео Максима Иванкина, facebook.com
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Гость|23.07.2019 16:21|

Из-за таких "умников" нужно ставить работников и увеличивать плату за парковку.

Гость|23.07.2019 16:22|

penzainform.ru писал(a):

запрещенным способом выезжает с муниципальной парковки
Это кем запрещенный способ?

Гость|23.07.2019 16:23|

penzainform.ru писал(a):

ломая шлагбаум.
Ничего он его не ломал. Приподнял и все.

Гость|23.07.2019 16:25|

Там часто аппарат оплаты глючит. Мезаника рядом нет, если аппарат ломается - это минут 15 как минимум ждать. Кому такое понравится. Плюс аппарат принимает только монеты 10 руб и купюры до 500руб.

Гость|23.07.2019 16:52|

Взял бы кувалду

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