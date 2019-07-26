В Пензе 33-летнему нерадивому отцу, уклонявшемуся от уплаты алиментов, назначили 100 часов обязательных работ.
Мужчина нигде официально не был трудоустроен, деньги на содержание 7-летней дочери выделял нерегулярно. Мать девочки давала ему расписки о получении алиментов, чтобы ее не уличили в безосновательных тратах.
В апреле редкие выплаты и вовсе прекратились – горожанин исчез.
«Остался только долг в 429 000 рублей», - сообщили ИА «ПензаИнформ в пресс-службе регионального управления ФССП.
Судебные приставы нашли пропавшего и составили на него административный протокол.
«В суде закон превыше всего, и наказание в 100 часов станет достойным уроком не только для этого должника», - подвели итог в пресс-службе.
penzainform.ru писал(a):Во-первых принудительный труд у нас запрещён, во вторых человек в нашем государстве имеет право не работать.
Ну и в третьих если человек воспользовался своим правом не работать, то с каких денег он должен платить алименты?