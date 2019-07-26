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Общество | В Пензе 33-летний алиментщик задолжал дочери почти полмиллиона рублей

26.07.2019|17:04
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В Пензе 33-летнему нерадивому отцу, уклонявшемуся от уплаты алиментов, назначили 100 часов обязательных работ.

Мужчина нигде официально не был трудоустроен, деньги на содержание 7-летней дочери выделял нерегулярно. Мать девочки давала ему расписки о получении алиментов, чтобы ее не уличили в безосновательных тратах.

В апреле редкие выплаты и вовсе прекратились – горожанин исчез.

«Остался только долг в 429 000 рублей», - сообщили ИА «ПензаИнформ в пресс-службе регионального управления ФССП.

Судебные приставы нашли пропавшего и составили на него административный протокол.

«В суде закон превыше всего, и наказание в 100 часов станет достойным уроком не только для этого должника», - подвели итог в пресс-службе.

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Гость|26.07.2019 17:15|

penzainform.ru писал(a):

33-летнему нерадивому отцу, уклонявшемуся от уплаты алиментов, назначили 100 часов обязательных работ.
Во-первых принудительный труд у нас запрещён, во вторых человек в нашем государстве имеет право не работать.

Ну и в третьих если человек воспользовался своим правом не работать, то с каких денег он должен платить алименты?

Гость|26.07.2019 17:43|

ну сколько можно писать про этих быдл, иначе не назовешь их

Гость|26.07.2019 17:50|

penzainform.ru писал(a):

Мужчина нигде официально не был трудоустроен, деньги на содержание 7-летней дочери выделял нерегулярно
И что?

Давайте с людей принудительно налоги взыскивать? В магазин не сходил сегодня, но 20% НДС уплати, машины нет, но транспортный налог как за панамеру выплати. А что нет то?

Гость|26.07.2019 17:51|

В суде закон превыше всего.Смотря для кого.

Гость|26.07.2019 17:54|

Гость писал(a):

И что?

Давайте с людей принудительно налоги взыскивать? В магазин не сходил сегодня, но 20% НДС уплати, машины нет,

Что за рассуждения такие. Промежностью пользовался? Плати. Это тебе не магазин и не машина.

Гость|26.07.2019 17:57|

Гость писал(a):

Что за рассуждения такие. Промежностью пользовался? Плати. Это тебе не магазин и не машина.
Не ну кожу с него снять еще можно, опять таки на органы распродать. А почему нет?

Гость|26.07.2019 17:59|

Думать надо было раньше, когда бабу завел. Сейчас всё. Отверстия все платные.

Гость|26.07.2019 18:00|

а потом будет скулить, чтобы дочь его содержала

Гость|26.07.2019 18:03|

Гость писал(a):

а потом будет скулить, чтобы дочь его содержала
Ну пока только мамка скулит что ей все должны.

Гость|26.07.2019 18:03|

Гость писал(a):

Думать надо было раньше, когда бабу завел. Сейчас всё. Отверстия все платные.
Это да.

Гость|26.07.2019 18:04|

Гость писал(a):

все платные.
И причем не разово, как в магазине, а на всю жизнь. Семьдесят раз прикинь перед осеменением.

Гость|26.07.2019 18:05|

И цена у всех разная.

Гость|26.07.2019 18:09|

Гость писал(a):

мамка скулит что ей все должны.
Не все, а тот, кто попользовался и осеменил.

Гость|26.07.2019 18:16|

Гость писал(a):

Отверстия все платные.

Это да.

У жены оно пожизненно платное.

Гость|26.07.2019 18:36|

Лучше бы на рыбалку сходил. Все мужские беды от баб и водки.

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Имя: Гость
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