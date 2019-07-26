26.07.2019 | 17:04

В Пензе 33-летнему нерадивому отцу, уклонявшемуся от уплаты алиментов, назначили 100 часов обязательных работ.

Мужчина нигде официально не был трудоустроен, деньги на содержание 7-летней дочери выделял нерегулярно. Мать девочки давала ему расписки о получении алиментов, чтобы ее не уличили в безосновательных тратах.

В апреле редкие выплаты и вовсе прекратились – горожанин исчез.

«Остался только долг в 429 000 рублей», - сообщили ИА «ПензаИнформ в пресс-службе регионального управления ФССП.

Судебные приставы нашли пропавшего и составили на него административный протокол.

«В суде закон превыше всего, и наказание в 100 часов станет достойным уроком не только для этого должника», - подвели итог в пресс-службе.