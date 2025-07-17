В Пензенском районе мать предпочла маленькому сыну алкоголь

17.07.2025 | 12:29

42-летнюю жительницу Пензенского района наказали за неуплату алиментов на 10-летнего сына.

Женщина по решению суда обязана выплачивать деньги на содержание своего ребенка с 2021 года, в 2023-м ее лишили родительских прав.

Все это время она имела возможность устроиться на работу и заботиться о мальчике финансово, но не делала этого, предпочитая алкоголь.

Мать уже привлекали и к административной, и к уголовной ответственности, но на путь исправления она так и не встала, продолжив злоупотреблять спиртным.

По состоянию на февраль 2025 года ее задолженность превысила 792 000 рублей. За злостное уклонение от уплаты на женщину завели новое дело.

«Суд по совокупности приговоров назначил ей наказание в виде 8 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении», - сообщила старший помощник прокурора области Елена Листарова.