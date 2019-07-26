26.07.2019 | 12:29

На совещании в администрации Пензы, состоявшемся в пятницу, 26 июля, обсуждалась профилактика правонарушений, совершаемых подростками во время каникул.

Чтобы направить энергию тинейджеров, стоящих на различных видах учета, в конструктивное русло, собравшиеся решили предложить им зарабатывать деньги, предоставляя временное трудоустройство.

Для этого центр занятости населения Пензы проанализирует список вакансий и пошлет подходящие в органы системы профилактики.

«Подросткам будут рассказывать о возможностях устроиться на работу как в 2019-м, так и в следующем году. Также принято решение периодически проводить ярмарки подобных вакансий», - сообщили в пресс-службе администрации Пензы.