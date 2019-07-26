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Общество | Пензенским подросткам будут предлагать временную работу

26.07.2019|12:29
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На совещании в администрации Пензы, состоявшемся в пятницу, 26 июля, обсуждалась профилактика правонарушений, совершаемых подростками во время каникул.

Чтобы направить энергию тинейджеров, стоящих на различных видах учета, в конструктивное русло, собравшиеся решили предложить им зарабатывать деньги, предоставляя временное трудоустройство.

Для этого центр занятости населения Пензы проанализирует список вакансий и пошлет подходящие в органы системы профилактики.

«Подросткам будут рассказывать о возможностях устроиться на работу как в 2019-м, так и в следующем году. Также принято решение периодически проводить ярмарки подобных вакансий», - сообщили в пресс-службе администрации Пензы.

Источник — фото pixabay.com
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Гость|26.07.2019 13:14|

На трассу губы накрасить и вперед

Гость|26.07.2019 13:17|

Сасачка?

Гость|26.07.2019 13:18|

уж лето кончается, а служба занятости спит. Пинка дать заму министра по занятости. Министр новый еще не знает о этом безделье. срочно рассказать!

Гость|26.07.2019 13:23|

Гость писал(a):

Гость|26.07.2019 13:18|

уж лето кончается, а служба занятости спит. Пинка дать заму министра по занятости. Министр новый еще не знает о этом безделье. срочно рассказать!

Представьтесь пожалуйста?)))

Гость|26.07.2019 13:25|

Гость писал(a):

Гость|26.07.2019 13:18|

уж лето кончается, а служба занятости спит. Пинка дать заму министра по занятости. Министр новый еще не знает о этом безделье. срочно рассказать!

ВЫ случайно не из кадрового резерва военкомата?

Гость|26.07.2019 13:26|

Как надоела уже эта власть воровская и лицемерная .

Гость|26.07.2019 13:28|

очнулись,на дворе уж август! показуха и бла-бла-бла...

Гость|26.07.2019 13:32|

Тинейджеров бордюры укладывать))))

Гость|26.07.2019 13:35|

Надо прицелом работать

Гость|26.07.2019 13:44|

Каникулы через месяц закончатся. А поднимальщики вопросы поднимают, которые нужно было поднимать до мая.

Гость|26.07.2019 13:48|

Давно пора,а то июль заканчивается!

Гость|26.07.2019 14:08|

Пусть молодежь за собой пустые бутылки с набережной поубирает. А заодно правый берег от мусора и графити очистит

Имя: Гость
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