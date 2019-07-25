25.07.2019 | 09:06

Всех жителей сгоревшего дома № 24 на улице Галетной разместили в маневренном фонде. Об этом в среду, 24 июля, сообщил на своей странице в Twitter глава администрации Пензы Виктор Кувайцев.

«Всем пострадавшим предоставили временное жилье. Сегодня на месте весь день работал оперативный штаб, обеспечили граждан горячим питанием, предоставили предметы первой необходимости. Спасибо всем, кто участвовал в тушении пожара и поддержал погорельцев. У нас много неравнодушных людей», - написал мэр.

Он перечислил, что добровольные помощники подарили погорельцам постельные принадлежности, посуду, столовые приборы, обеспечили их продуктами, предоставили транспорт для переезда и помогли погрузить вещи.

«Сделали все возможное. Людей не бросаем, будем решать вопрос о предоставлении постоянного жилья», - завершил пост Виктор Кувайцев.

Восьмиквартирный деревянный дом на улице Галетной сгорел в ночь на 24 июля. Его тушили 19 пожарных, прибывших на шести спецавтомобилях. Они эвакуировали 14 человек - всех, кто находился в этот момент в здании. Всего в доме зарегистрировано 23 человека.