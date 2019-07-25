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Общество | Погорельцам с улицы Галетной могут дать постоянное жилье

25.07.2019|09:06
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Всех жителей сгоревшего дома № 24 на улице Галетной разместили в маневренном фонде. Об этом в среду, 24 июля, сообщил на своей странице в Twitter глава администрации Пензы Виктор Кувайцев.

«Всем пострадавшим предоставили временное жилье. Сегодня на месте весь день работал оперативный штаб, обеспечили граждан горячим питанием, предоставили предметы первой необходимости. Спасибо всем, кто участвовал в тушении пожара и поддержал погорельцев. У нас много неравнодушных людей», - написал мэр.

Он перечислил, что добровольные помощники подарили погорельцам постельные принадлежности, посуду, столовые приборы, обеспечили их продуктами, предоставили транспорт для переезда и помогли погрузить вещи.

«Сделали все возможное. Людей не бросаем, будем решать вопрос о предоставлении постоянного жилья», - завершил пост Виктор Кувайцев.

Восьмиквартирный деревянный дом на улице Галетной сгорел в ночь на 24 июля. Его тушили 19 пожарных, прибывших на шести спецавтомобилях. Они эвакуировали 14 человек - всех, кто находился в этот момент в здании. Всего в доме зарегистрировано 23 человека.

Источник — фото penza-gorod.ru
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Гость|25.07.2019 09:24|

Спасибо за отношение и неравнодушие!

Гость|25.07.2019 09:51|

Да, бараков по городу предостаточно! Как люди живут, не понимаю, все на кого-то надеются.....

Гость|25.07.2019 09:53|

Согласен, из числа погорельцев, нет выдающихся личностей, врачей, учителей, все больше маргинальный зброд, живут не понятно на что надеятся!

Гость|25.07.2019 09:57|

Гость писал(a):

Спасибо за отношение и неравнодушие!
!!! присоединяюсь

Гость|25.07.2019 09:57|

penzainform.ru писал(a):

Восьмиквартирный деревянный дом на улице Галетной сгорел в ночь на 24 июля

слава богу никто не пострадал! плюс в том что люди теперь быстрее получат новое жилье

Гость|25.07.2019 09:58|

penzainform.ru писал(a):

«Сделали все возможное. Людей не бросаем, будем решать вопрос о предоставлении постоянного жилья», - завершил пост Виктор Кувайцев.

спасибо Виктор Николаевич!

Гость|25.07.2019 10:00|

Гость писал(a):

Да, бараков по городу предостаточно! Как люди живут, не понимаю,

Нормально живут. Даже для парковки всегда есть место у дома. Что непонятно- то?

Гость|25.07.2019 10:04|

грамотно сработали городские службы, и пожар быстро устранили и людям помогли и хорошо что никто не погиб... слышала даже вещи и одежду людям предоставили

Гость|25.07.2019 10:04|

Гость писал(a):

спасибо Виктор Николаевич!
За что? Сказано же: будем решать вопрос. А уж решится он или нет, тут бабушка надвое сказала.

Имя: Гость
Комментарий:

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