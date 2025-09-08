Неосторожности при курении обошлась пензенцу в 300 тысяч рублей

08.09.2025 | 19:13

Жительница улицы Ухтомского в Пензе через суд взыскала почти 300 тысяч рублей с соседа, устроившего пожар.

Женщина живет на 5-м этаже, ответчик - на 4-м. Ночью 18 августа 2024 года пензячка, находясь дома, почувствовала запах гари. Спустившись на этаж, она увидела, как сосед открыл входную дверь и из его квартиры повалил густой черный дым, сообщили в Железнодорожном районном суде.

Горожанка побежала по всем этажам будить других соседей. Прибывшие пожарные потушили пламя.

Впоследствии выяснилось, что причиной возгорания стала неосторожность мужчины при курении: горящий пепел с сигареты попал под диван.

В результате пожара истице был причинен ущерб в размере 269 823 рублей. Пострадал ее балкон (профиль, стеклопакеты, отделка) и расположенный там внешний блок кондиционера. Женщина обратилась в суд и потребовала взыскать деньги с соседа.

Суд встал на ее сторону. Утроившему пожар пензенцу придется выплатить пострадавшей сумму ущерба, а также возместить ей расходы по оплате экспертного исследования (10 000 рублей) и государственной пошлины (19 095 рублей).