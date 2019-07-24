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Общество | За день 50 пензенцев проверили, не больны ли они гепатитом

24.07.2019|16:33
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В среду, 24 июля, в Пензе прошла акция, приуроченная ко Всемирному дню борьбы с гепатитом. Возможностью обследоваться на гепатит В и С воспользовались более 50 человек.

Как пояснила главный внештатный специалист по инфекционным заболеваниям Пензенской области Джамиля Курмаева, срок выполнения специфических исследований не превышает 3-5 дней, поэтому результаты станут известны уже во вторник на следующей неделе.

Если результаты анализов будут интерпретированы положительно, пациенту назначат дообследование.

«Одно из главных условий успешной терапии - элементарная гигиена, разборчивость в половых связях, вакцинация и осведомленность о мерах безопасности и предотвращения заболевания. При подозрении на заболевание гепатитом необходимо в срочном порядке обратиться к инфекционисту или терапевту по месту прикрепления», - сообщили в пресс-службе регионального минздрава.

В четверг, 25 июля, с 13:00 до 15:00 Джамиля Курмаева проведет с жителями области прямую линию, посвященную гепатитам. Задать вопрос и получить ответ главного инфекциониста региона можно будет по телефону 8(8412) 32-23-37.

Источник — фото health.pnzreg.ru
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