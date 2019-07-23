23.07.2019 | 09:09

В ночь на вторник, 23 июля, на улице Терновского в Пензе случилось непредвиденное: из мусоровоза, опустошившего контейнеры во дворах, вывалился мусор.

«Коротко о работе служб, обеспечивающих вывоз мусора», - так горожанин Илья Антошин подписал сделанные им на месте событий фотографии. В 5:32 он разместил снимки в соцсети.

На кадрах видны разбросанные по дороге пакеты, бутылки и жестяные банки, а также мелкие отходы.

«И это еще все лежит и не убрано», - написал один из пользователей около 7:00. В 8:20 другой комментатор уточнил, что мусор все-таки начали убирать.