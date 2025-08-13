Культура

Пензенцы записали обращение после закрытия Дома культуры в Терновке

Печать
Telegram

Более 400 детей лишились возможности посещать кружки и студии, которые работали в терновском Доме культуры на протяжении многих лет.

ДК, единственный на весь микрорайон, закрылся 1 июня. Близится 1 сентября, а проблема не решается. В здании занимались почти 300 танцоров из ансамбля «Каблучок», юные циркачи из студии «Улыбка», репетировали вокалисты «Капитошки» и гитаристы.

Родители воспитанников записали видеообращение, в котором выступили за сохранение кружков в Доме культуры. Ролик распространился в Сети.

Пензенцы записали обращение после закрытия Дома культуры в Терновке

«Это не просто лишение детей места для занятий, это удар по их мечтам, по их будущему. Это потеря не только для самих ребят, но и для всего Пензенского района, для всей России. Ведь именно в таких коллективах, как «Каблучок», «Улыбка» и «Капитошка», рождаются таланты, воспитываются патриоты, формируется культурное наследие.

Дом культуры - это не просто здание, это сердце района, это место, где бьется пульс жизни, где рождаются мечты и надежды. И лишить детей этого сердца значит лишить их будущего. Необходимо срочно принять меры, чтобы вернуть детям их Дом культуры, чтобы сохранить уникальные коллективы, чтобы не дать угаснуть огню творчества и патриотизма в сердцах юных жителей Пензенского района. Необходимо, чтобы голос этих детей был услышан, чтобы их право на развитие и самореализацию было соблюдено», - обратились пензенцы к властям и всем неравнодушным жителям города и района.

Кружки и студии перевели в досуговый центр села Засечного, однако, по словам родителей воспитанников, здание не приспособлено для занятий и не может вместить такое количество детей. Кроме того, центр расположен за пределами Пензы и до него небезопасно добираться несовершеннолетним без присмотра взрослых.

Терновский Дом культуры с 2006 года находился в залоге у банка. В октябре 2019-го власти заговорили о выкупе его в собственность области, но этого так и не случилось.

Здание ДК капитально не ремонтировали, пензенцы жаловались на холод и сырость в помещениях, на текущую крышу.

В марте 2023-го стало известно, что объект выкупило частное лицо. Пензенцев заверили, что новый собственник проведет ремонт, кружки сохранятся.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0
 


 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2025

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются внешние рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации)». Правила применения рекомендательных технологий.
Сайт использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и LiveInternet. Продолжая использовать этот Сайт, вы соглашаетесь с использованием cookie-файлов и других данных в соответствии с данным Пользовательским соглашением. Срок обработки персональных данных при помощи cookie-файлов составляет 14 дней.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Правила применения рекомендательных технологий | Реклама на сайте