22.07.2019 | 15:37

Пока лишь единицы пациентов областного центра спецвидов медицинской помощи связывают кишечные расстройства с употреблением арбузов и дынь. Таких, кто отравился этими продуктами, немного, констатируют врачи. Возможно, люди стали более внимательны к своему здоровью и не спешат отведать полосатое лакомство: еще не сезон.

«Большое содержание нитратов в этих ягодах, которое способствует отравлению. Но вторая причина, не менее частая - люди покупают арбузы на вырез, уже со вскрывшейся корочкой», - отметила врач-инфекционист областного центра спецвидов медицинской помощи Александра Болгова.

А некоторые вообще неизвестно с какой бахчи сорваны и чем удобрены. И такие продукты попадают на стол пензенцев.

«Вся импортная продукция, например дыня (Узбекистан), там могут быть карантинные объекты. Когда ввозится на территорию Российской Федерации, она подлежит контролю. В таких точках документов никогда нет, и никто нас не извещает о поступлении этой продукции в Пензенскую область», - пояснила государственный инспектор отдела управления Россельхознадзора Татьяна Макеева.

С аккуратностью, как на показанной точке, арбузы выложены далеко не на всех. Однако в пример ее не ставят, это несанкционированное место торговли. А ведь территории для реализации ягод, овощей и бахчевых культур определены администрацией Пензы.

«Продано порядка 50 точек, еще 25 точек у нас остались непроданными. Начальная цена аукциона - 4 000 рублей. Любой предприниматель, который зарегистрирован на территории Пензенской области или в Российской Федерации, имеет возможность разместить свою точку и реализовывать продукцию», - уточнила начальник управления администрации г. Пензы Ольга Жовтяк.

При этом должны быть и сопроводительные документы на сезонный товар, а также созданы условия для его хранения. Ведь под палящими лучами солнца срок годности скоропортящихся продуктов сокращается.