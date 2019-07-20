20.07.2019 | 18:08

В Пензенской области планируют сократить временные рамки продажи алкоголя. Бутылку спиртного можно приобрести с 8:00 до 23:00. Это слишком большой промежуток, считают в правительстве региона и приводят в пример другие города, где отпуск такой продукции завершается как минимум на час раньше. Жители областного центра по-разному относятся к данной идее.

«Всякое в жизни бывает, но надо пить в меру. До скольких будут продавать, не столь важно: вдруг будут такие ситуации, что надо. А лучше не пить», - отметил пензенец.

«Меньше будет народу употреблять на ночь и потом дурить с этого», - предположил мужчина.

«Я вообще считаю, что алкоголь не надо продавать. У нас в стране очень большие проблемы с этим - все психиатрические больницы, наркологии все заложены. Молодежь споили!» - пожаловалась горожанка.

«Просто люди найдут время, когда можно купить, немного затариться, и все равно будут продолжать», - заключил молодой человек.

Такой же точки зрения придерживаются и продавцы сетевых магазинов.

«Люди будут просто заранее закупаться. Конечно, некоторые после работы будут не успевать - смотря с какого времени сократят. Но, скорее всего, заранее будут», - отметила продавец Юлия Васильева.

За ужесточение закона и запрет продажи алкоголя после 18:00 выступает ярый борец с пьянством - боец смешанных единоборств Александр Шлеменко.

«Мы не просто какие-то алкаши на этой земле, которые временно здесь живут. Мы здесь хозяева, сильные потомки сильных и крепких людей в первую очередь, которые сохранили и приумножили нам эту землю, и наша задача - их усилия только приумножить», - заключил он.

В Пензенском регионе продажу алкоголя запрещают несколько раз в год: 1 июня - в День защиты детей, 1 сентября, в дни последнего звонка и выпускного. Многие горожане считают выбор именно этих дат немного странным, ведь отпускать спиртное несовершеннолетним и так запрещено законом.