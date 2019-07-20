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Общество | Пензенцы выразили мнение о сокращении времени продажи алкоголя

20.07.2019|18:08
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В Пензенской области планируют сократить временные рамки продажи алкоголя. Бутылку спиртного можно приобрести с 8:00 до 23:00. Это слишком большой промежуток, считают в правительстве региона и приводят в пример другие города, где отпуск такой продукции завершается как минимум на час раньше. Жители областного центра по-разному относятся к данной идее.

«Всякое в жизни бывает, но надо пить в меру. До скольких будут продавать, не столь важно: вдруг будут такие ситуации, что надо. А лучше не пить», - отметил пензенец.

«Меньше будет народу употреблять на ночь и потом дурить с этого», - предположил мужчина.

«Я вообще считаю, что алкоголь не надо продавать. У нас в стране очень большие проблемы с этим - все психиатрические больницы, наркологии все заложены. Молодежь споили!» - пожаловалась горожанка.

«Просто люди найдут время, когда можно купить, немного затариться, и все равно будут продолжать», - заключил молодой человек.

Такой же точки зрения придерживаются и продавцы сетевых магазинов.

«Люди будут просто заранее закупаться. Конечно, некоторые после работы будут не успевать - смотря с какого времени сократят. Но, скорее всего, заранее будут», - отметила продавец Юлия Васильева.

За ужесточение закона и запрет продажи алкоголя после 18:00 выступает ярый борец с пьянством - боец смешанных единоборств Александр Шлеменко.

«Мы не просто какие-то алкаши на этой земле, которые временно здесь живут. Мы здесь хозяева, сильные потомки сильных и крепких людей в первую очередь, которые сохранили и приумножили нам эту землю, и наша задача - их усилия только приумножить», - заключил он.

В Пензенском регионе продажу алкоголя запрещают несколько раз в год: 1 июня - в День защиты детей, 1 сентября, в дни последнего звонка и выпускного. Многие горожане считают выбор именно этих дат немного странным, ведь отпускать спиртное несовершеннолетним и так запрещено законом.

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Гость|20.07.2019 18:44|

Продавать только в КРУПНЫХ СЕТЕВЫХ магазинах.

Время с 10 до 21.

Гость|20.07.2019 18:48|

Отбитая голова!!!!

Гость|20.07.2019 18:50|

Продавать с 11 до 17 часов! Новый формат на всю страну! Кто меньше?

Гость|20.07.2019 18:53|

Бывший главный санитарный врач России, депутат Госдумы Геннадий Онищенко назвал мерзавцами авторов идеи смягчить ограничения на продажу пива и заявил о желании подать на них в суд за «ненависть» к населению страны.

Гость|20.07.2019 18:53|

как в Чечне с 12 до 14

Гость|20.07.2019 18:54|

Гость писал(a):

как в Чечне с 12 до 14
а лучше своя

Гость|20.07.2019 18:54|

Гость писал(a):

Продавать только в КРУПНЫХ СЕТЕВЫХ магазинах.
Правильно. Только так можно наладить контроль за качеством алкопродукции и временем реализации.

Гость|20.07.2019 18:56|

Надо поменять бордюры у каждого магазина торгующего водкой. .....

Гость|20.07.2019 19:04|

вообще алкоголь продовать нужно только в аптеке и по рецепту

Гость|20.07.2019 19:36|

Алкашами легче командовать,да и не нужно им ничего,кроме алкоголя в любом виде.

Запретить продажу его совсем.

Гость|20.07.2019 19:38|

Молодежь споили!» - пожаловалась горожанка...Молодёжь как раз час почти и не пьёт,а химию курит-это ещё опаснее чем спиртное.

Гость|20.07.2019 19:43|

Алкогольную тему проста так не затронут,это от бордюров хотят отвлечь.

Гость|20.07.2019 19:52|

Оставьте алкоголь в покое. Что, проблем больше нет?

Один раз на свет родился, а ещё и какие-то ограничения.

Гость|20.07.2019 19:57|

Да кое кто решил напоследок внимания привлечь к себе и в историю области попасть,вот и начал с запрета на алкоголь.

Гость|20.07.2019 20:05|

Шаговая доступность алкоголя - это преступление.

За продажу фунфуриков закрывать торговую точку месяцев на шесть.

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