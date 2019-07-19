19.07.2019 | 15:07

Только мальчишек радуют лужи во дворе, а взрослых жильцов дома № 33а на улице Кижеватова они расстраивают. Случилась коммунальная авария - прорвало трубу, и холодная вода из-под земли бьет фонтаном уже несколько суток.

Здесь уже седьмой прорыв за лето, по свидетельствам местных жителей, - метром ближе, метром дальше. Асфальтовое покрытие после работ сначала восстанавливали, а в последний раз даже пробовать не стали.

«Приехали, опять все раскопали, все сделали, засыпали щебенкой, уехали. Через некоторое время - дня через два - по чуть-чуть пропускало в этом месте, и потом - такой фонтан опять», - рассказала местная жительница.

К коммунальщикам у людей только один вопрос. Его в прошлую встречу и задал Анатолий Высочкин.

«Вы когда сделаете как следует? Когда же трубы замените, чтобы они не текли у вас? А они: материалов нет», - отметил местный житель.

Самое неприятное то, что вода может залить подвал дома, так уже было. Теперь же ручьи стремятся к стоку ливневой канализации. Дорога к магазину затоплена.