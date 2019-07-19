Пензенское информационное агентство|18+|Суббота|20 июл 2019|05:41
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+17oC
+18oC
Погода | Сегодня | Ясно |
+21oC
+22oC
Завтра | Дождь |
  71.40  |  $  63.64
 

Общество | На улице Кижеватова из-под земли несколько суток бьет вода

19.07.2019|15:07
Печать

Только мальчишек радуют лужи во дворе, а взрослых жильцов дома № 33а на улице Кижеватова они расстраивают. Случилась коммунальная авария - прорвало трубу, и холодная вода из-под земли бьет фонтаном уже несколько суток.

Здесь уже седьмой прорыв за лето, по свидетельствам местных жителей, - метром ближе, метром дальше. Асфальтовое покрытие после работ сначала восстанавливали, а в последний раз даже пробовать не стали.

«Приехали, опять все раскопали, все сделали, засыпали щебенкой, уехали. Через некоторое время - дня через два - по чуть-чуть пропускало в этом месте, и потом - такой фонтан опять», - рассказала местная жительница.

К коммунальщикам у людей только один вопрос. Его в прошлую встречу и задал Анатолий Высочкин.

«Вы когда сделаете как следует? Когда же трубы замените, чтобы они не текли у вас? А они: материалов нет», - отметил местный житель.

Самое неприятное то, что вода может залить подвал дома, так уже было. Теперь же ручьи стремятся к стоку ливневой канализации. Дорога к магазину затоплена.

0
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!