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Общество | Двум жительницам Нижнеломовского района драка обойдется в крупную сумму

19.07.2019|16:13
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Нижнеломовский районный суд рассмотрел дело о драке двух женщин, одной из которых 22 года, другой - 27. Одна из них замужем за братом другой.

В июне между свойственницами разгорелась бытовая ссора, которая перешла в драку. Обе дамы не поскупились на щипки и побои. Отдышавшись, женщины направились в полицию и подали заявления друг на друга.

Однако, как выяснилось, серьезного вреда они друг другу не нанесли, а пока шло рассмотрение дела, раскаялись и помирились, поэтому взаимно не настаивали на строгом наказании.

В итоге выяснение отношений обойдется каждой из участниц драки в пять тысяч рублей. Такова сумма штрафа, который назначил им суд.

«Постановления в законную силу не вступили», - сообщили в Нижнеломовском районном суде.

Источник — фото Pixabay.com
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Гость|19.07.2019 16:43|

penzainform.ru писал(a):

В июне между свойственницами
Свояченицы.

Гость|19.07.2019 16:45|

все бабы дуры

Гость|19.07.2019 16:46|

Это ПМС, рвать и метать ))

Гость|19.07.2019 16:46|

А как же "женщин бить нельзя"? Опять скрепы шатаются?

Гость|19.07.2019 16:47|

Где тут чувак который всем морды будет бить и заступаться и его дед кого то там в сугроб толкал? Что на этот раз он выкрикнет с дивана?

Гость|19.07.2019 17:52|

дожили... раньше писюнами мерились - теперь дедами.

Гость|19.07.2019 18:04|

За что пять тысяч?

Гость|19.07.2019 18:10|

сумма на самом деле крупная - 5000 рублей))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

Имя: Гость
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