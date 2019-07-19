19.07.2019 | 16:13

Нижнеломовский районный суд рассмотрел дело о драке двух женщин, одной из которых 22 года, другой - 27. Одна из них замужем за братом другой.

В июне между свойственницами разгорелась бытовая ссора, которая перешла в драку. Обе дамы не поскупились на щипки и побои. Отдышавшись, женщины направились в полицию и подали заявления друг на друга.

Однако, как выяснилось, серьезного вреда они друг другу не нанесли, а пока шло рассмотрение дела, раскаялись и помирились, поэтому взаимно не настаивали на строгом наказании.

В итоге выяснение отношений обойдется каждой из участниц драки в пять тысяч рублей. Такова сумма штрафа, который назначил им суд.

«Постановления в законную силу не вступили», - сообщили в Нижнеломовском районном суде.