Как появилось слово «меридиан» и что оно значит?

Старший преподаватель кафедры «Русский язык и методика преподавания русского языка» ПИ имени В. Г. Белинского ПГУ Наталья Куприянова рассказывает, как правильно говорить и писать на родном языке.

Смотрим на глобус, а там нанесены меридианы. Как пишется это слово и где проходят линии?

Правильно - меридиан: первая гласная - безударная Е, далее - две И.

Меридиан - термин, который используется чаще всего в географии. Появился он, когда люди научились определять координаты - точное место на земном шаре.

Словом «меридиан» обозначают условную линию на глобусе и карте. Оно происходит от латинского meridies («полдень»), а meridianus значит «полуденный». В любом месте Земли именно в это время тень от солнца падает точно по направлению к полюсу, можно мысленно провести линию - она и будет называться меридианом. Длина равна примерно 20 000 километрам.

Каждый меридиан на карте имеет свое значение и соответствует долготе. За нулевой в наше время принимают Гринвичский, он проходит через Лондон. А Пензу пересекает 45-й меридиан, который соответствует значению 45 градусов восточной долготы.

Понимать значение слов - значит говорить и писать грамотно!

