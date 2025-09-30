Ликбез

Как устранить засор в трубе без спецсредств?

Вопрос от интернет-пользователя

Вода из раковины плохо уходит. Какими подручными средствами можно устранить засор?

Ответ специалиста

Есть несколько простых и эффективных способов прочистки труб. Для них не требуются специальные средства.

1. Горячая вода: залейте в слив горячую (не кипящую) воду. Она способна растворить жир и другие отложения.

2. Уксус и сода: насыпьте в отверстие 1/2 стакана пищевой соды, затем добавьте 1/2 стакана уксуса. Закройте тряпкой, подождите 15-30 минут, после чего промойте слив.

3. Подручные средства: если проблема глубоко, можно взять в руки тонкий шланг или проволоку. Аккуратно введите предмет в трубу и попробуйте пробить засор.

Использовать эти способы стоит с осторожностью. При сильных засорах может потребоваться профессиональная помощь.

