Как устранить засор в трубе без спецсредств?

Вопрос от интернет-пользователя
Вода из раковины плохо уходит. Какими подручными средствами можно устранить засор?
Ответ специалиста
Есть несколько простых и эффективных способов прочистки труб. Для них не требуются специальные средства.
1. Горячая вода: залейте в слив горячую (не кипящую) воду. Она способна растворить жир и другие отложения.
2. Уксус и сода: насыпьте в отверстие 1/2 стакана пищевой соды, затем добавьте 1/2 стакана уксуса. Закройте тряпкой, подождите 15-30 минут, после чего промойте слив.
3. Подручные средства: если проблема глубоко, можно взять в руки тонкий шланг или проволоку. Аккуратно введите предмет в трубу и попробуйте пробить засор.
Использовать эти способы стоит с осторожностью. При сильных засорах может потребоваться профессиональная помощь.