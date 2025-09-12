Ликбез

«Пассажир» или «пасажир» - как правильно?

Старший преподаватель кафедры «Русский язык и методика преподавания русского языка» ПИ имени В. Г. Белинского ПГУ Наталья Куприянова рассказывает, как правильно говорить и писать на родном языке.

В общественном транспорте можно увидеть объявления, предназначенные вниманию пассажиров. Кто это и как правильно написать слово, сколько в нем С?

В слове - две С и нет буквы О, только А: пассажир.

Значение его определяется как «тот, кто совершает поездку в любом транспортном средстве, не управляя им». Есть пассажиры автобуса, троллейбуса и трамвая, самолета и теплохода. И места, для них предназначенные, называются пассажирскими.

Слово образовано не от русского глагола «посадить», а от французского passer, что значит «идти, проходить, проезжать». И связано со словом «пассаж», или «проход, место, где можно пройти, крытая галерея».

Во всех этих словах - удвоенная С, как во французской, так и в русской орфографии.

А вот родственное им слово «паспорт», поселившись в русском языке, одну С утратило. Итальянское раssароrtо значило буквально «идти, проходить через порт». Паспорт - документ, удостоверяющий личность, без которого сегодня действительно никуда ни проехать, ни пройти.

Пассажиры, не забывайте паспорта и говорите грамотно!

