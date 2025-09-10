Почему нельзя слишком долго мариновать мясо?

10.09.2025 | 15:39

Вопрос от интернет-пользователя

Когда мариную мясо, то думаю, что чем дольше - тем лучше. Так ли это?

Ответ специалиста

Выдерживание мяса в маринаде дольше положенного чревато проблемами:

- изменение текстуры - мясо может стать слишком мягким из-за кислоты, которая начнет расщепляет белки;

- порча вкуса - есть риск получить пересоленое и «резиновое» блюдо;

- рост бактерий - когда мясо маринуется при комнатной температуре, оно становится небезопасным для употребления;

- потеря питательных веществ - возможна, если в маринаде много кислоты и соли.

При использовании определенных видов мяса и маринадов стоит всегда соблюдать время, указанное в рецепте.