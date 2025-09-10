«Дилемма» или «дилема» - как правильно?

10.09.2025 | 20:00

Старший преподаватель кафедры «Русский язык и методика преподавания русского языка» ПИ имени В. Г. Белинского ПГУ Наталья Куприянова рассказывает, как правильно говорить и писать на родном языке.

Иногда можно услышать: «Не знаю, что выбрать. Дилемма». Что такое дилемма и как правильно написать слово?

Правильно - дилемма (с удвоенной М).

Слово и понятие родилось в Древней Греции, его использовали философы, когда строили сложные умозаключения. Дилемма - это необходимость сделать выбор между 2 (обычно взаимоисключающими) возможностями. На двойственность указывает приставка «ди-», то есть «два, дважды». Вторая часть, «лемма», означает «посыл», или исходную, отправную точку для принятия решения.

Обратим внимание: дилемма подразумевает выбор именно между 2 решениями - например, кофе или чай. А если есть еще какао и лимонад, кефир и морс, т. е. выбор шире, это уже не дилемма, а, скорее, проблема - сложный вопрос, который требует разрешения.

Слова не синонимы, они только созвучны, да и пишутся по-разному: в слове «проблема» - только одна буква М.

Итак, дилемма - это обычно проблема; но не каждая проблема - дилемма.

Будем говорить и писать грамотно!